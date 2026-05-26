  1. В Україні

Одесу готують до кругової оборони, — Сили ТрО «Південь»

10:55, 26 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Військові встановлюють «зуби дракона», колючий дріт та інші загородження.
Одесу готують до кругової оборони, — Сили ТрО «Південь»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Одеській області триває масштабне укріплення оборонних позицій навколо міста. На підступах до Одеси облаштовують протитанкові рови, бліндажі та інші фортифікаційні споруди, покликані посилити захист регіону. Так Одесу готують до кругової оборони. Про це повідомили в регіональному управлінні Сил територіальної оборони «Південь»

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Також навколо Одеси встановлюють колючий дріт, протитанкові загородження типу «зуби дракона» та спеціальні інженерні перешкоди. Такі заходи спрямовані на посилення захисту міста та підготовку до можливих загроз з боку російських військ.

Військові та інженерні роботи проводяться в межах підготовки оборони південного регіону та мають на меті ускладнити будь-які потенційні спроби прориву чи десантних операцій противника.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», Київ та область готуватимуть до кругової оборони. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

військові Одеса оборона

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Критичні підприємства можуть втратити бронювання: Кабмін перегляне статуси і квоти для сумісників

Кабмін підняв рівень мінімальної зарплати для заброньованих працівників: скільки тепер коштуватиме бізнесу відстрочка для працівника.

Допомога при народженні дитини: українки втрачають виплати через формальні помилки

Спори щодо виплат при народженні дитини найчастіше виникають через пропуск строків звернення, статус ВПО, перевірки фактичного проживання та надмірно формальний підхід органів соцзахисту.

Мільярдні позови на користь держави під загрозою: участь прокурорів в суді мають обмежити з 2027 року

Прокуратура в Україні може отримати нову модель роботи з інтересами держави — від жорсткого обмеження до детально прописаних 9 підстав для звернення до суду.

Оголошення померлим військового: як зібрати доказову базу для компенсацій від держави

Законодавство передбачає різні підходи до визначення строків оголошення особи померлою, і в умовах війни вирішальним стає характер обставин, за яких людина зникла.

Автоматичного виключення жінок з військового обліку не буде: процедура вимагатиме звернення громадянок та рішення ТЦК

На жінок покладуть обов’язок доводити помилку у військовому обліку.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]