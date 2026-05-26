Одесу готують до кругової оборони, — Сили ТрО «Південь»

Військові встановлюють «зуби дракона», колючий дріт та інші загородження.

В Одеській області триває масштабне укріплення оборонних позицій навколо міста. На підступах до Одеси облаштовують протитанкові рови, бліндажі та інші фортифікаційні споруди, покликані посилити захист регіону. Так Одесу готують до кругової оборони. Про це повідомили в регіональному управлінні Сил територіальної оборони «Південь»

Також навколо Одеси встановлюють колючий дріт, протитанкові загородження типу «зуби дракона» та спеціальні інженерні перешкоди. Такі заходи спрямовані на посилення захисту міста та підготовку до можливих загроз з боку російських військ.

Військові та інженерні роботи проводяться в межах підготовки оборони південного регіону та мають на меті ускладнити будь-які потенційні спроби прориву чи десантних операцій противника.

