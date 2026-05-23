Є завдання підготувати Київ та Київщину до кругової оборони — голова Вишгородської РВА Данчин

13:00, 23 травня 2026
Начальник Вишгородської районної військової адміністрації Олексій Данчин заявив, що н Київщині поставили завдання підготувати населені пункти до кругової оборони.
Як відомо, Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія розглядає можливість нових атак з напрямку Білорусі та Брянської області РФ на північ України, зокрема на Чернігівський і Київський напрямки.

У зв’язку з цим у Київській області розпочато підготовку населених пунктів до оборони, зокрема до кругової оборони. Про це повідомив голова Вишгородської районної військової адміністрації Олексій Данчин на Конгресі місцевих та регіональних влад у Славутичі.

За його словами, відповідні заходи здійснюються згідно з рішенням військового командування.

«Є завдання щодо підготовки до оборони, в тому числі до кругової оборони населених пунктів Київської області. У нас їх 32, враховуючи також і місто Київ», — заявив він.

Своєю чергою Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала від різних розвідувальних служб інформацію про можливу ескалацію з боку РФ на північному напрямку.

Нагадаємо, Володимир Зеленський під час поїздки на Рівненщину обговорив із керівниками громад Волинської, Рівненської та Житомирської областей питання захисту північного напрямку з урахуванням ситуації з боку Білорусі.

Також Президент відвідав фортифікації біля Білорусі. 

