Як відновити посвідчення УБД, якщо документ знищено під час бойових завдань: пояснення для військових

У Міністерстві оборони пояснили, як військовослужбовцям та ветеранам відновити посвідчення учасника бойових дій у разі втрати, викрадення, пошкодження або знищення документа під час виконання бойових чи службових завдань, а також які документи для цього потрібні.

Посвідчення учасника бойових дій є головним документом, який підтверджує статус УБД та надає право на соціальні пільги і державні гарантії.

Чинним військовослужбовцям для оформлення нового посвідчення необхідно подати рапорт на ім’я командира своєї військової частини. Ті, хто вже звільнився зі служби, мають звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем військового обліку.

Для відновлення посвідчення потрібно додати до заяви або рапорту пакет документів. Зокрема, у разі втрати чи викрадення посвідчення подаються:

– копія втраченого або викраденого посвідчення (якщо є);

– лист талонів та його копія;

– копія першої сторінки паспорта або паспорта у формі картки;

– дві кольорові фотографії розміром 3×4 сантиметри на матовому папері, при цьому обличчя має займати приблизно 65–70% фото.

У Міноборони також нагадали, що процедуру відновлення посвідчення УБД нещодавно спростили. Тепер заявникам більше не потрібно подавати підтвердження з поліції про втрату або викрадення документа, а також розміщувати оголошення про це у друкованих засобах масової інформації.

Якщо посвідчення УБД стало непридатним до використання:

пошкоджене посвідчення;

лист талонів;

копія першої сторінки паспорта (паспорта у формі картки);

дві кольорові фотокартки розміром 3×4 см на матовому папері (зображення обличчя має займати 65-70% фотокартки).

Якщо посвідчення УБД було знищене під час виконання бойових або службових завдань

У такому разі його відновлення відбуватиметься на підставі службового розслідування. Військовослужбовцю буде потрібно подати заяву та дві кольорові фотокартки розміром 3×4 см на матовому папері.

Звільненим з полону військовослужбовцям до заяви на отримання нового посвідчення УБД не потрібно додавати матеріали службового розслідування.

Окрім цього, у разі відсутності посвідчення в звільненого з полону військовослужбовця видача нового посвідчення здійснюється лише за його заявою.

