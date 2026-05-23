Как восстановить удостоверение УБД, если документ уничтожен во время боевых задач: пояснения для военных

В Министерстве обороны объяснили, как военнослужащим и ветеранам восстановить удостоверение участника боевых действий в случае потери, похищения, повреждения или уничтожения документа во время выполнения боевых или служебных задач, а также какие документы для этого требуются.

Удостоверение участника боевых действий является основным документом, подтверждающим статус УБД и предоставляющим право на социальные льготы и государственные гарантии.

Действующим военнослужащим для оформления нового удостоверения необходимо подать рапорт на имя командира своей воинской части. Те, кто уже уволился со службы, должны обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту воинского учета.

Для восстановления удостоверения необходимо добавить к заявлению или рапорту пакет документов. В частности, в случае утраты или кражи удостоверения подаются:

– копия утраченного или похищенного удостоверения (если имеется);

– лист талонов и его копия;

– копия первой страницы паспорта или паспорта в форме карты;

– две цветные фотографии размером 3×4 сантиметра на матовой бумаге, при этом лицо должно занимать примерно 65–70% фотографии.

В Минобороны также напомнили, что процедуру восстановления удостоверения УБД недавно упростили. Теперь заявителям больше не нужно предоставлять подтверждение из полиции об утрате или краже документа, а также публиковать объявление об этом в печатных средствах массовой информации.

Если удостоверение УБД стало непригодным для использования, необходимо подать:

– поврежденное удостоверение;

– лист талонов;

– копию первой страницы паспорта (паспорта в форме карты);

– две цветные фотографии размером 3×4 см на матовой бумаге (изображение лица должно занимать 65–70% фотографии).

Если удостоверение УБД было уничтожено во время выполнения боевых или служебных задач, его восстановление будет происходить на основании служебного расследования. Военнослужащему необходимо подать заявление и две цветные фотографии размером 3×4 см на матовой бумаге.

Военнослужащим, освобожденным из плена, не нужно добавлять к заявлению на получение нового удостоверения УБД материалы служебного расследования.

Кроме того, при отсутствии удостоверения у освобожденного из плена военнослужащего выдача нового документа осуществляется только на основании его заявления.

