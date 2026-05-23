Совет судей убрал трехлетний срок полномочий членов первого состава Консультативной группы экспертов по отбору судей КСУ

Члены Совета судей Украины определились относительно дальнейшего функционирования первого состава Консультативной группы экспертов, которые определяют кандидатов на назначение судьями Конституционного Суда Украины.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Совет судей Украины изменил порядок работы первого состава Консультативной группы экспертов с целью обеспечения институциональной способности этого органа и надлежащей реализации процедур отбора судей КСУ.

Соответствующее решение РСУ принял после обсуждения информации председателя Совета судей Украины Виталия Салихова относительно функционирования первого состава Консультативной группы экспертов.

Отметим, что 22 мая в Киеве состоялось заседание РСУ, в котором приняли участие 28 членов Совета.

Заседание проходило в смешанном формате — 21 член Совета присутствовал в зале заседаний, семеро — участвовали через видеоконференцсвязь.

Члены Совета судей Украины определились относительно дальнейшего функционирования первого состава Консультативной группы экспертов, которые определяют кандидатов на назначение судьями Конституционного Суда Украины.

Совет судей решил внести изменения в свои решения от 18 сентября 2023 года №40 и №41, которыми был назначен член и заместитель члена первого состава Консультативной группы экспертов.

В частности, из обоих решений исключили формулировку «сроком на три года».

В РСУ пояснили, что изменения приняты для обеспечения правовой определенности, унификации и согласования подходов к формированию первого состава Консультативной группы экспертов, а также с целью обеспечения институциональной способности этого органа и надлежащей реализации процедур отбора судей Конституционного Суда Украины.

Напомним, в сентябре 2023 года членом первого состава Консультативной группы экспертов был назначен судья Верховного Суда Украины в отставке Ярослав Романюк, а заместителем члена группы был избран судья Шестого апелляционного административного суда Владимир Кузьменко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.