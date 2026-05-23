  В Украине

Может ли ФЛП не уплачивать ЕСВ во время декрета: что предусматривает закон

09:43, 23 мая 2026
Если за ФЛП никто не уплачивает страховой взнос, ЕСВ придется платить самостоятельно.
Физические лица-предприниматели и другие самозанятые лица, которые не состоят в трудовых отношениях и не имеют работодателя, не освобождаются от уплаты единого социального взноса за себя во время пребывания на больничном в связи с беременностью и родами. Такой подход вытекает из норм законодательства об отпусках, социальном страховании и ЕСВ.

Кто имеет право на декретный отпуск

В соответствии с Законом «Об отпусках», право на отпуск в связи с беременностью и родами имеют граждане, которые состоят в трудовых отношениях с предприятиями, учреждениями, организациями либо работают по трудовому договору у физического лица. Такой отпуск относится к социальным отпускам.

Срок и порядок его предоставления определены статьей 17 Закона «Об отпусках». Работникам, которые пользуются такими социальными отпусками, выплачивается государственная помощь в соответствии с Законом «О государственной помощи семьям с детьми» и другими нормативно-правовыми актами.

Кроме того, лица, которые находятся в отпуске в связи с беременностью и родами и получают соответствующую помощь, подлежат общеобязательному государственному пенсионному страхованию.

Когда ЕСВ уплачивает работодатель

Законодательство о социальном страховании определяет, что работодатель как страхователь обязан осуществлять страховые выплаты и социальные услуги в случае наступления страхового случая. К страховым выплатам относится и помощь по беременности и родам.

Закон о ЕСВ также предусматривает, что предприятия, учреждения, организации и другие работодатели являются плательщиками единого взноса. Для таких плательщиков ЕСВ начисляется, в частности, на сумму помощи в связи с беременностью и родами.

То есть в случае наемных работников именно работодатель уплачивает взнос с сумм декретных выплат.

Как уплачивают ЕСВ предприниматели

Отдельно плательщиками ЕСВ определены физические лица-предприниматели, в том числе те, которые работают на упрощенной системе налогообложения.

Для ФЛП на общей системе налогообложения ЕСВ начисляется на сумму дохода, подлежащего налогообложению налогом на доходы физических лиц. При этом сумма взноса не может быть меньше минимального страхового взноса за месяц, в котором получен доход.

Если в отчетном периоде либо отдельном месяце доход отсутствует, ФЛП имеет право самостоятельно определить базу начисления ЕСВ, однако она не может быть меньше минимального страхового взноса.

Для ФЛП на упрощенной системе налогообложения взнос также определяется самостоятельно, однако сумма ЕСВ не может быть меньше минимального страхового взноса и больше максимальной величины базы начисления, установленной законом.

Когда ФЛП могут не уплачивать взнос

Законодательство предусматривает освобождение от уплаты ЕСВ за себя для предпринимателей, если работодатель уже уплатил за них страховой взнос в размере не меньше минимального. Это касается случаев, когда лицо одновременно является ФЛП и работает по трудовому договору.

Если же физическое лицо-предприниматель либо другое самозанятое лицо не имеет трудовых отношений, то отсутствует работодатель, который бы начислял и уплачивал ЕСВ с сумм помощи по беременности и родам. В таком случае взнос уплачивается на общих основаниях в соответствии с Законом о ЕСВ.

