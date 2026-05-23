Когда госпитализация не освобождает военного от ответственности за неприбытие в часть — решение суда

Сосновский районный суд Черкассы рассмотрел дело о привлечении военнослужащего к административной ответственности за неприбытие к месту службы после отпуска и объяснил, освобождает ли госпитализация от ответственности по ч. 3 ст. 172-11 КУоАП.

Сосновский районный суд города Черкассы рассмотрел дело № 712/5540/26 о привлечении военнослужащего к административной ответственности за неприбытие из отпуска к месту службы в условиях особого периода. Суд также решил вопрос о рассрочке уплаты назначенного штрафа.

Суть дела

Суд установил, что 21 февраля 2026 года дежурным шестой учебной роты учебного батальона временного учебного пункта был выявлен факт неприбытия военнослужащего после окончания отпуска. По состоянию на 11:00 того же дня военнослужащий в Главный центр подготовки личного состава не прибыл, а связь с ним отсутствовала, поскольку телефон оставался выключенным.

После возвращения 12 марта 2026 года военнослужащий сообщил, что в период с 20 февраля по 9 марта находился на стационарном лечении, что подтверждалось выписным эпикризом. Вместе с тем до момента возвращения никаких докладов о пребывании в медицинском учреждении он не подавал. Кроме того, за период с 10 по 11 марта 2026 года документов, подтверждающих уважительные причины его отсутствия, предоставлено не было.

По данному факту было проведено служебное расследование. Суд пришел к выводу, что военнослужащий нарушил требования статей 11, 16, 128 и 241 Устава внутренней службы Вооруженных сил Украины в условиях особого периода.

В судебном заседании военнослужащий признал свою вину.

Решение суда

Суд отметил, что вина лица подтверждается протоколом об административном правонарушении, материалами служебного расследования, выписками из приказов, объяснениями, рапортами, медицинскими документами, служебной и медицинской характеристиками, а также другими материалами дела.

Оценив собранные доказательства и обстоятельства дела, суд признал военнослужащего виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью третьей статьи 172-11 Кодекса Украины об административных правонарушениях, и назначил административное взыскание в виде штрафа в размере 8500 гривен.

Суд также учел, что лицо является военнослужащим, а потому в соответствии с пунктом 12 части первой статьи 5 Закона Украины «О судебном сборе» было освобождено от уплаты судебного сбора.

Отдельно суд рассмотрел ходатайство о рассрочке исполнения постановления. В решении указано, что в соответствии с частью второй статьи 301 КУоАП отсрочка исполнения постановления о наложении административного взыскания осуществляется в порядке, установленном законом, а вопросы, связанные с исполнением постановления, согласно статье 304 КУоАП решаются органом или должностным лицом, вынесшими постановление.

Суд также сослался на статью 33 Закона Украины «Об исполнительном производстве», согласно которой при наличии обстоятельств, затрудняющих исполнение решения или делающих его невозможным, сторона имеет право обратиться в суд с заявлением об отсрочке или рассрочке исполнения решения.

С учетом изложенного суд удовлетворил ходатайство о рассрочке исполнения постановления и рассрочил уплату штрафа сроком на пять месяцев равными частями по 1700 гривен ежемесячно. Суд также отметил, что в случае отсрочки исполнения постановления течение срока давности приостанавливается до окончания срока отсрочки в соответствии со статьей 303 КУоАП.

