Жестокое избиение украинских подростков в Варшаве – полиция Польши задержала пятерых человек

Правоохранители выясняют обстоятельства избиения, в результате которого один из пострадавших оказался в больнице.

Пятеро граждан Польши в возрасте от 15 до 18 лет задержаны по делу о жестоком избиении трех подростков из Украины. Об этом сообщил министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский.

По его словам, инцидент произошел несколько дней назад на Свентокшиском мосту в Варшаве, где были жестоко избиты трое украинских подростков. Один из них получил серьезные травмы и был госпитализирован.

Министр отметил, что полиция задержала пятерых человек в возрасте 15-18 лет. В настоящее время продолжаются дальнейшие процессуальные действия.

Как сообщает польская радиостанция RMF24 со ссылкой на полицию, инцидент произошел 7 мая. В сообщении от 11 мая правоохранители подчеркнули, что собранные доказательства и установленные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии национальной подоплеки инцидента.

В полиции также сообщили, что продолжаются дальнейшие процессуальные действия по установлению всех обстоятельств происшествия и роли каждого из участников. Подготовленные материалы должны быть переданы в прокуратуру.

Видео: Х / Marcin Kierwiński

