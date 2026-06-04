Рекодификация Гражданского кодекса имеет целью вернуть украинскому праву его собственное лицо, используя исконные термины, которые были запрещены или забыты в советские времена.

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Украина готовится к одному из самых масштабных обновлений частного права за годы независимости. Речь идет о проекте рекодификации Гражданского кодекса, который вызвал волну возмущения относительно некоторых его положений.

Обновление Гражданского кодекса, которое уже прошло первое чтение в Верховной Раде, позиционируется как возвращение к европейским истокам и очищение от советского наследия. Новый кодекс должен вернуть аутентичную юридическую терминологию, и речь идет не только о языковых изменениях, но и о переосмыслении правовых подходов, которые десятилетиями развивались под влиянием советской правовой доктрины.

Сергей Головатый — ведущий украинский юрист, член рабочей группы по обновлению гражданского законодательства Украины, выступает за то, чтобы новый украинский кодекс был написан на исконном украинском юридическом языке, что позволит окончательно отделить отечественное право от российского влияния.

Процесс создания независимого украинского гражданского законодательства начался еще в 1996 году. Тогда рабочая группа, которую возглавлял Сергей Головатый, ориентировалась на Нидерландский гражданский кодекс — один из самых современных и наиболее унифицированных в Европе. Концепция предусматривала создание единого акта, охватывающего семейное право, международное частное право и общие основы частных отношений.

Однако политические торги того времени привели к фрагментации права. Коммунистические фракции в союзе с бизнес-группами из Донбасса рассыпали единый проект. Тогда же был выделен Семейный кодекс, создан Хозяйственный кодекс, а международное частное право было вынесено в отдельный закон.

Сегодняшняя рекодификация фактически возвращает Украину к концепции 30-летней давности: кодифицировать все, что касается частной жизни физического и юридического лица, в одном акте.

Почему «правовой» — это россиизм?

Одной из ключевых задач рабочей группы является формирование украинского юридического языка, свободного от советских и российских наслоений. После провозглашения независимости юридическая терминология во многом оставалась заимствованной из Российской СФСР или общесоюзных основ.

Примером такой политики «сближения языков» является прилагательное «правовой», которое является калькой с российского «правовой». В украинском языке до 1948 года (до нормативного словаря, изданного в Москве) использовались термины «правний» и «правничий».

Рекодификация ставит требованием соблюдение 10-й статьи Конституции и стандартов государственного языка, отдавая предпочтение исконным украинским словам перед заимствованными.

Термин «доброзвичайність» против «моральных основ»

Наиболее обсуждаемым новшеством обновленного Кодекса стал термин «доброзвичайність» — украинский аналог латинского юридического термина Boni Mores.

В советском праве этот термин был трансформирован в «моральные основы общества». Однако, как отмечает Сергей Головатый, за этой формулировкой стояла «коммунистическая мораль» и «кодекс строителя коммунизма», что абсолютно не соответствует сути европейского частного права.

Почему «доброзвичайність»? Это стопроцентный аналог латинского Boni Mores (добрые нравы), зафиксированный в словарях 1907 года (Канада), 1943 года (Лейпциг) и в словаре А. Крымского 1920-х годов.

В украинском языке нет слова «нравы» (как в российском «добрые нравы»), вместо этого есть слово «звичаї». Согласно правилам терминообразования, одно слово «доброзвичайність» лучше двух, так как оно точнее передает содержание национальной идентичности в праве.

Проблема «оценочных категорий» в суде

Критики нововведения утверждают, что «доброзвичайність» — это слишком оценочная категория, которая может привести к правовой неопределенности. Однако Сергей Головатый подчеркивает, что вся юриспруденция построена на оценочных понятиях:

Справедливость и добросовестность (Bona Fides).

Неправомерное обогащение.

Верховенство права (Правовладдя).

Суд и судья существуют именно для того, чтобы на основе всех факторов оценить, было ли поведение сторон добропорядочным и «доброзвичайним». После принятия Кодекса это понятие должно быть разъяснено в университетских программах и школах судей, чтобы заменить устаревшую постсоветскую «мораль» на универсальную категорию Boni Mores.

Обновление Гражданского кодекса Украины — это акт утверждения украинской юридической идентичности. Использование термина «доброзвичайність» наряду с латинским оригиналом покажет всему миру, что Украина имеет свой собственный, богатый юридический язык, соответствующий общеевропейским стандартам.

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