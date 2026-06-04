Отпуск во время войны — имеет ли право работодатель отказать

Работодатель в определенных случаях может ограничивать или откладывать отпуск, но неиспользованные дни не теряются.

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В Инспекции по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета разъяснили, как во время военного положения применяется право работников на отпуск и может ли работодатель отказать в его предоставлении.

Общее право на отдых остается гарантированным Конституцией Украины, Кодексом законов о труде и Законом Украины «Об отпусках». В то же время в период военного положения действуют специальные нормы Закона Украины №2136-IX «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», которые позволяют работодателям в определенных случаях ограничивать предоставление отпусков.

В частности, закон предусматривает, что работодатель может отказать работнику в предоставлении неиспользованных дней ежегодного отпуска. Также продолжительность ежегодного основного отпуска может быть ограничена до 24 календарных дней за текущий рабочий год. Остальные дни, превышающие этот предел, переносятся на период после завершения или отмены военного положения.

Наиболее широкие полномочия по отказу в отпусках работодатель имеет в отношении работников, привлеченных к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры, производству оборонной продукции или выполнению мобилизационных задач. Для этой категории работников может быть отказано в любом виде отпуска, за исключением отпуска в связи с беременностью и родами и отпуска по уходу за ребенком до трех лет.

В то же время в инспекции отмечают, что это не означает полный запрет на отпуска. Закон лишь предоставляет работодателю право отказать, но не обязывает его это делать. В большинстве случаев отпуска предоставляются в соответствии с утвержденными графиками, если это не наносит ущерба работе предприятия.

Решение о предоставлении отпуска принимается индивидуально с учетом производственной необходимости, количества работников и специфики деятельности предприятия.

Неиспользованные дни ежегодного отпуска не аннулируются. Они переносятся на будущие периоды, а в случае увольнения работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные дни.

Отдельно отмечается, что в мае 2026 года Конституционный Суд Украины признал неконституционным ограничение, касавшееся отдельных категорий работников с правом на ежегодный основной отпуск свыше 24 календарных дней, в частности несовершеннолетних и лиц с инвалидностью. Это решение может повлиять на дальнейшее применение соответствующих норм законодательства.

В инспекции подводят итог: во время военного положения работодатель может ограничить отпуск или отказать в его предоставлении, однако такие решения должны приниматься с учетом закона и реальных потребностей предприятия. Неиспользованные дни отпуска при этом сохраняются за работником.

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