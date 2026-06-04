Відпустка під час війни – чи має право роботодавець сказати «ні»

Роботодавець у певних випадках може обмежувати або відкладати їх, але невикористані дні не втрачаються.

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В Інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради роз’яснили, як під час воєнного стану застосовується право працівників на відпустку та чи може роботодавець відмовити у її наданні.

Загальне право на відпочинок залишається гарантованим Конституцією України, Кодексом законів про працю та Законом України «Про відпустки». Водночас у період воєнного стану діють спеціальні норми Закону України №2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», які дозволяють роботодавцям у визначених випадках обмежувати надання відпусток.

Зокрема, закон передбачає, що роботодавець може відмовити працівнику у наданні невикористаних днів щорічної відпустки. Також тривалість щорічної основної відпустки може бути обмежена до 24 календарних днів за поточний робочий рік. Решта днів, які перевищують цю межу, переносяться на період після завершення або скасування воєнного стану.

Найширші повноваження щодо відмови у відпустках роботодавець має стосовно працівників, які залучені до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури, виробництва оборонної продукції або виконання мобілізаційних завдань. Для цієї категорії працівників може бути відмовлено у будь-якому виді відпустки, за винятком відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до трьох років.

Водночас у інспекції наголошують, що це не означає повну заборону відпусток. Закон лише надає роботодавцю право відмовити, але не зобов’язує його це робити. У більшості випадків відпустки надаються відповідно до затверджених графіків, якщо це не шкодить роботі підприємства.

Рішення про надання відпустки ухвалюється індивідуально з урахуванням виробничої необхідності, кількості працівників і специфіки діяльності підприємства.

Невикористані дні щорічної відпустки не анулюються. Вони переносяться на майбутні періоди, а у разі звільнення працівнику виплачується грошова компенсація за всі невикористані дні.

Окремо зазначається, що у травні 2026 року Конституційний Суд України визнав неконституційним обмеження, яке стосувалося окремих категорій працівників із правом на щорічну основну відпустку понад 24 календарні дні, зокрема неповнолітніх і осіб з інвалідністю. Це рішення може вплинути на подальше застосування відповідних норм законодавства.

В інспекції підсумовують: під час воєнного стану роботодавець може обмежити відпустку або відмовити в її наданні, однак такі рішення мають ухвалюватися з урахуванням закону та реальних потреб підприємства. Невикористані дні відпустки при цьому зберігаються за працівником.

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