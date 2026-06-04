На помощников ветеранов выделили миллиарды, но система заработала лишь на 20% — что показала проверка

Вместо запланированных 15 тысяч специалистов по сопровождению ветеранов в громадах работают лишь около 2 тысяч человек.

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Счетная палата по результатам аудита пришла к выводу, что внедрение института помощника ветерана и системы специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц сопровождалось системными проблемами в планировании, нормативном регулировании, финансировании и мониторинге потребностей ветеранов. Соответствующий отчет на тему «Институт помощника ветерана: поддержка и реинтеграция ветеранов к мирной жизни» был утвержден 28 мая.

Аудит охватывал 2023–2024 годы и январь–сентябрь 2025 года, а по отдельным вопросам — октябрь–декабрь 2025 года. По словам заместителя Председателя Счетной палаты Сергея Ключки, эффективная реинтеграция ветеранов и демобилизованных военнослужащих является одним из самых сложных вызовов для государства в условиях полномасштабной войны. В то же время аудит показал, что реализация института помощника ветерана оказалась сложной и неэффективной из-за ряда управленческих недостатков.

Как установили аудиторы, экспериментальный проект по внедрению института помощника ветерана, стартовавший в 2023 году и долженствовавший стать основой государственной системы поддержки ветеранов, не достиг ожидаемых результатов. Дальнейшее внедрение в 2024–2025 годах института специалистов по сопровождению ветеранов и демобилизованных лиц также сопровождалось многочисленными проблемами.

Потребность в специалистах определяли без реальных расчетов

Инициатива Министерства по делам ветеранов предусматривала создание системы персонализированной поддержки защитников при переходе от военной службы к гражданской жизни. Помощники ветеранов и специалисты по сопровождению должны были помогать по вопросам социальной защиты, трудоустройства, получения медицинских и административных услуг.

Однако аудиторы установили, что реальная потребность в таких работниках фактически не определялась. Расчеты осуществлялись по формуле один специалист на 100 ветеранов, исходя из общего количества лиц, внесенных в Единый государственный реестр ветеранов войны.

В то же время Министерство по делам ветеранов не внедрило механизмы сбора данных для определения фактической потребности в специалистах, не анализировало кадровый потенциал громад и не учитывало их предложения.

Так, если в 2024 году Министерство определило потребность в 15 тысячах специалистов, то регионы заявили о готовности создать лишь 1360 должностей.

По состоянию на конец 2024 года было трудоустроено лишь 485 человек. В октябре 2025 года в громадах работали около 2 тысяч специалистов, тогда как более 20% громад вообще не создали соответствующих должностей. Таким образом система фактически функционировала примерно на одну пятую часть от запланированного масштаба.

Кроме того, аудиторы выявили недостатки в процедурах отбора. Не соблюдались сроки подачи документов кандидатами, проведения собеседований и трудоустройства победителей. Также существовала возможность проводить отбор даже при отсутствии вакантной должности или соответствующей штатной единицы.

Данные о ветеранах и потребности в поддержке оказались противоречивыми

Согласно данным Единого государственного реестра ветеранов войны, на начало 2025 года в Украине насчитывалось около 1,5 млн ветеранов. В то же время аудит установил, что реестр не содержит полной информации об отдельных категориях лиц, имеющих право на меры поддержки.

Также в Министерстве не было надлежащего внутреннего контроля за достоверностью данных. Из-за этого показатели количества обращений ветеранов существенно отличались в зависимости от отчетной даты.

В частности:

по состоянию на 3 июля 2025 года система содержала 63,9 тыс. заявлений;

по состоянию на 7 июля — 54,5 тыс. заявлений;

по состоянию на 1 октября — 95,1 тыс. заявлений.

При этом на платформе «е-Ветеран» по состоянию на 1 октября 2025 года отображалось лишь 56,5 тыс. заявлений, что почти вдвое меньше показателя, приведенного в отчетности Министерства. Объяснений таких расхождений аудиторы не получили.

Из 5,7 млрд грн субвенции перераспределили 84%

Отдельное внимание Счетная палата уделила использованию бюджетных средств.

Из-за необоснованного планирования первоначально предусмотренные объемы субвенции на оплату труда специалистов по сопровождению были существенно сокращены. В 2024 году и за девять месяцев 2025 года было перераспределено 84% субвенции, что составляет 5,7 млрд грн.

Несмотря на сокращение финансирования, уровень освоения средств оставался низким. Многие громады не имели достаточной кадровой, организационной и материально-технической способности для реализации программы. В результате значительные бюджетные ресурсы оставались неиспользованными.

По мнению аудиторов, это свидетельствует о системном несоответствии между финансовым планированием и реальной готовностью к внедрению программы.

Специалисты работали без надлежащих условий и цифровых инструментов

Аудит также показал отсутствие единых государственных стандартов организации работы помощников ветеранов.

Не были определены обязательные цифровые инструменты для работы, а часть специалистов не имела персональных электронных ключей и доступа к платформе «е-Ветеран» для регистрации обращений.

Сама платформа не обеспечивала автоматизацию отчетности и не была интегрирована с другими государственными реестрами, из-за чего значительная часть работы выполнялась вручную.

Проблемы выявили и во время проверки условий труда. В 12 проверенных коммунальных учреждениях специалисты работали в общих кабинетах с другими сотрудниками. Почти 30% помещений не были приспособлены для людей с инвалидностью.

В отдельных случаях работники использовали собственные ноутбуки и средства связи, что создавало риски для защиты персональных данных и конфиденциальной информации.

Минветеранов уже начало устранять часть недостатков

Во время проведения аудита Министерство по делам ветеранов и отдельные громады приняли ряд мер для исправления ситуации.

Министерство сообщило об обеспечении своевременного распределения субвенции в 2026 году и внедрении механизма ее поквартального распределения. Также начато тестирование CRM-системы для специалистов по сопровождению в 14 областях, которая должна упростить обработку обращений ветеранов и формирование отчетности.

Отдельные громады также улучшили условия работы специалистов. В частности, в Николаевском городском центре поддержки ветеранов оборудовано отдельное помещение для таких работников, а Тульчинская громада Винницкой области и Берестинская громада Харьковской области выделили 201,3 тыс. грн на обустройство рабочих мест.

По итогам аудита Счетная палата рекомендовала Министерству по делам ветеранов обеспечить реалистичное кадровое и финансовое планирование, усовершенствовать нормативную базу, создать надежную систему мониторинга и сбора данных, согласовать распределение бюджетных средств с реальными возможностями громад, а также внедрить обязательные стандарты организации работы специалистов по сопровождению ветеранов.

Отчет и решение Счетной палаты будут направлены в Верховную Раду, Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, Кабинет Министров, Министерство по делам ветеранов, областные государственные администрации и другие привлеченные учреждения. В ближайшее время документы должны быть обнародованы на официальном сайте Счетной палаты.

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