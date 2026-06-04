Виталий Уркевич, судья Большой Палаты Верховного Суда, рассказал о единстве практики, «двойной аренде» и новых стандартах защиты прав бизнеса

Виталий Уркевич в эксклюзивном интервью для «Судебно-юридической газеты» рассказал о евроинтеграционных реформах, практике Верховного Суда, границах медийного давления общественности на судей и рекомендациях Венецианской комиссии относительно дисциплинарной ответственности.

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Несмотря на войну и нехватку судей, Большая Палата Верховного Суда активно формирует единую судебную практику и приближает правосудие к европейским требованиям. В интервью для «Судебно-юридической газеты» судья Большой Палаты Верховного Суда Виталий Уркевич рассказывает о защите добросовестных аграриев в спорах относительно «двойной аренды» земли, усилении правового режима приграничных территорий, а также о влиянии запросов в ЕСПЧ по Протоколу № 16 на украинское судопроизводство и евроинтеграционные реформы.

1. Какие основные вызовы возникают при определении юрисдикции земельных и аграрных споров? Как практика Большой Палаты Верховного Суда, в частности, по «двойной аренде», регистрации дополнительных соглашений или отводу земель, влияет на защиту прав добросовестных приобретателей и государства?

Виталий Уркевич: При очерчивании юрисдикционности земельных и аграрных споров одной из проблем является определение надлежащего суда для рассмотрения дел по так называемой двойной аренде земли (одновременного существования нескольких договоров аренды одного земельного участка, государственной регистрации права аренды нескольких лиц на такой земельный участок). Практика решения этой категории дел длительное время не была однозначной.

Первоначально Верховный Суд Украины (далее – ВСУ) исходил из того, что позовы об отмене государственной регистрации права аренды новых арендаторов подлежат рассмотрению в порядке административного судопроизводства и что регистрация права аренды, которая была осуществлена позже, должна быть отменена. С учетом этого действия регистраторов по регистрации права аренды за новым арендатором признавались незаконными и отменялись.

В 2017 году ВСУ сформировал новый подход, согласно которому споры по «двойной аренде» земли являются спорами о праве на земельный участок, а потому должны рассматриваться в порядке гражданского или хозяйственного судопроизводства.

В начале своей деятельности Большая Палата Верховного Суда (далее – БП ВС) в постановлениях от 4 апреля 2018 года по делу № 465/7909/15-а (производство № 11-209апп18), № 817/1048/16 (производство № 11-202апп18) и др. также пришла к выводу, что эта категория споров относится к юрисдикции гражданских или хозяйственных судов (в зависимости от субъектного состава сторон).

В постановлении от 18 апреля 2023 года по делу № 357/8277/19 (производство № 14-65цс22) БП ВС сделала вывод, действующий и сейчас, о том, что иск о признании нового договора аренды недействительным и об истребовании из чужого незаконного владения спорных земельных участков подлежит разрешению в порядке гражданского судопроизводства (ввиду того, что собственником участка в деле являлось физическое лицо).

В этом деле БП ВС сделала вывод о правах арендатора по первичному договору аренды земельного участка на защиту своего права, определив, что если во время действия первого договора аренды земельного участка был заключен второй договор с другим арендатором и право последнего зарегистрировано, то суд сможет защитить право первичного арендатора тогда, когда на основании соответствующего судебного решения этот арендатор сможет зарегистрировать свое право аренды в Государственном реестре вещевых прав на недвижимое имущество.

Таким образом, практика БП ВС по «двойной аренде» земли основывается на приоритетности первой государственной регистрации права аренды. Защита прав арендатора возможна только при условии регистрации его права в Государственном реестре вещевых прав на недвижимое имущество. БП ВС также признает преимущественное право предыдущего арендатора на возобновление договора, если «двойная аренда» возникла из-за игнорирования собственником этого права.

Приведенный подход БП ВС обеспечивает надлежащую защиту прав добросовестных «первичных» приобретателей (арендаторов) земельных участков (при условии регистрации прав по ним в указанном реестре).

По поводу дополнительных соглашений к договору аренды земли, которые были заключены после 1 января 2013 года (введения системы государственной регистрации права аренды земли), то, согласно практике БП ВС, они не требуют государственной регистрации, поскольку права и обязанности сторон (в частности, по изменению арендной платы) возникают с момента подписания соглашения (смотреть, к примеру, постановление БП ВС от 15 октября 2025 года по делу № 907/882/22 (производство № 12-23гс25).

2. Как война повлияла на правовой режим земель, особенно в приграничной полосе? Какие ключевые позиции Верховного Суда по таким спорам Вы бы порекомендовали адвокатам и бизнесу для практического применения?

Виталий Уркевич: Российская вооруженная агрессия, потребности обороны страны обусловили важность определения БП ВС позиции относительно правового режима земель, расположенных в приграничной полосе.

Относительно особенностей правового режима таких земель следует учитывать вывод, приведенный БП ВС в постановлении от 2 июля 2025 года по делу № 902/122/24 (производство № 12-15гс25), а именно что земельные участки в пределах приграничной полосы (шириной 30–50 метров вдоль линии государственной границы) являются землями обороны, предназначенными исключительно для строительства, обустройства и содержания инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений, пограничных знаков, пограничных просек, коммуникаций и т. д. Поэтому эти земельные участки могут использоваться исключительно для нужд Государственной пограничной службы Украины, находиться исключительно в государственной собственности и не подлежат отчуждению.

А значит, как гражданам, субъектам хозяйствования, так и органам местного самоуправления следует учитывать приведенную правовую позицию и не прибегать к попыткам получить в собственность земельные участки, расположенные в пределах приграничной полосы.

3. Насколько эффективно в Украине работает механизм имплементации практики Европейского суда по правам человека, в частности консультативных заключений? Ожидаете ли Вы расширения этой практики?

Виталий Уркевич: Протокол № 16 к Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод (далее – Convention) предусмотрел право высших судебных учреждений государств-членов обращаться с целью получения консультативных заключений в Европейский суд по правам человека (далее – ЕСПЧ) по принципиальным вопросам защиты прав и свобод, определенных Конвенцией или протоколами к ней. Он вступил в силу 1 августа 2018 года.

25 июня 2025 года в рамках дела № 607/15144/20 (производство № 14-29цс25) БП ВС впервые в истории национального судопроизводства обратилась в ЕСПЧ с преюдициальным запросом для решения вопроса права бывшей монахини на пользование кельей в помещении монастыря после утраты монашеского статуса. Перед ЕСПЧ в рамках запроса был поставлен вопрос, являются ли помещения культовых сооружений – монастырей (кельи) жильем в понимании статьи 8 Конвенции. 5 марта 2026 года Большая палата ЕСПЧ предоставила консультативное заключение по этому делу. Такое заключение является частью практики ЕСПЧ и направлено на ее имплементацию в национальное судопроизводство.

Второй запрос в ЕСПЧ был направлен Кассационным административным судом в составе Верховного Суда (далее – КАС ВС) определением от 4 декабря 2025 года по делу № 240/3843/24 (производство № К/990/38755/24). Он касается толкования статьи 1 Первого протокола к Конвенции (право мирно владеть имуществом) в контексте пропорциональности применения налоговым органом штрафа к частному предприятию, а именно может ли национальный суд, признав штрафную санкцию непропорциональной, применить меньшую санкцию вместо предусмотренной законом, если она отвечает требованию пропорциональности.

ЕСПЧ принял к рассмотрению этот второй запрос Верховного Суда.

Таким образом, механизм получения предварительных консультативных заключений ЕСПЧ в порядке Протокола № 16 начал практически функционировать. В дальнейшем, безусловно, можно ожидать расширения практики его применения. В то же время следует понимать, что такое обращение в ЕСПЧ со стороны Верховного Суда должно касаться сложных, принципиальных вопросов применения Конвенции и быть также актуальным для развития юриспруденции Страсбургского суда.

4. Какие системные проблемы судебной системы, по Вашему мнению, больше всего мешают единству практики сегодня и что может сделать Большая Палата или законодатель для их решения?

Виталий Уркевич: К основным проблемам, которые больше всего мешают осуществлению Верховным Судом в целом и БП ВС в частности выполнения своей функции обеспечения единства судебной практики, можно отнести частые изменения и несовершенство законодательства, дефицит (нехватку) судей, а также чрезмерную нагрузку судей делами.

Так, по состоянию на 18 мая 2026 года в кассационных судах в составе Верховного Суда вакантными являются: в административном – 13 должностей судей (работает 43), в хозяйственном – 9 (работает 36), в уголовном – 13 (работает 29) и в гражданском – 16 (работает 37).

В целом в 2025 году на рассмотрение в ВС поступило 93 599 процессуальных обращений и дел (на 3% больше, чем в 2024 году). Было рассмотрено 91 714 процессуальных обращений и дел (на 4 219 больше, чем в 2024 году). В то же время для эффективной работы по качественному обеспечению единства судебной практики количество дел должно быть значительно меньше.

Поэтому стоит задуматься над изменением положений законодательства относительно кассационного обжалования судебных решений, изменением действующих «процессуальных фильтров». Кстати, такая задача очерчена в Дорожной карте по вопросам верховенства права, утвержденной правительством Украины в мае 2025 года, что является важным в евроинтеграционном процессе Украины.

Очевидно, что высший суд в системе судоустройства должен рассматривать дела, наиболее важные для защиты фундаментальных прав человека, развития правоприменения и права в Украине, обеспечивая таким образом единство судебной практики. Он не должен превращаться в третью инстанцию в каждом деле, а призван обеспечивать правильное применение норм права и формирование единства судебной практики, в связи с чем вопрос эффективности процессуальных фильтров остается актуальным.

Также должен быть проведен новый отбор в Верховный Суд для заполнения имеющихся вакансий, чтобы решить проблему высокой нагрузки на работающих судей.

5. Общественные организации и Общественный совет добропорядочности активно влияют на процессы отбора и привлечения к дисциплинарной ответственности судей через публичные выводы и медийные кампании. Не превратилось ли это влияние в чрезмерное медийное давление? Где должна быть граница участия общественных организаций, чтобы не вредить независимости суда?

Виталий Уркевич: Общественные организации фактически выполняют функцию общественного контроля в процедурах отбора и дисциплинарной ответственности судей. В частности, Общественный совет добропорядочности (далее – ОСД) предоставляет Высшей квалификационной комиссии судей Украины (далее – ВККС) выводы о соответствии судьи (кандидата на должность судьи) критериям профессиональной этики и добропорядочности для целей квалификационного оценивания, а общественные организации через медиа, социальные сети информируют общество о фактах неэтичного поведения или несоответствия образа жизни судей (кандидатов на должности судей), их имущественного положения официальным доходам. Тем самым они обеспечивают общественное доверие, содействуют ВККС и Высшему совету правосудия (далее – ВСП) в обеспечении формирования и функционирования добропорядочной судебной власти. Это соответствует европейским стандартам открытости, повышает общественное доверие к судебной власти.

В то же время распространение общественными организациями информации в медиа в отношении отдельных судей (кандидатов в судьи) не должно переходить границы корректности и достоверности, превращаться в фактическое давление, не должно нарушать общепризнанных стандартов судейской независимости, не должно иметь целью вмешательство в разрешение судьями дел на принципах объективности и закона. Важно, чтобы институт медийной активности общественных организаций не превращался в инструментарий давления на судей. Их участие в процедурах отбора и дисциплинарной ответственности судей должно быть сугубо совещательным, а окончательные решения относительно карьеры и ответственности судей должны принимать ВККС и ВСП на основе закона и проведения надлежащей проверки доказательств.

6. Для евроинтеграции Украина должна существенно усовершенствовать дисциплинарные процедуры и отбор судей. Какие ключевые рекомендации Венецианской комиссии, по Вашему мнению, стоит внедрить в первую очередь, а какие – нет?

Виталий Уркевич: В рамках курса на европейскую интеграцию Украины на рассмотрение парламента был подан ряд законопроектов, направленных на существенное усовершенствование дисциплинарных процедур и отбора судей. Речь идет о проектах законов «О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования дисциплинарных и других процедур» (регистр. № 13137 от 26 марта 2025 года и № 13137-1 от 7 апреля 2025 года) и «О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно усовершенствования деклараций добропорядочности судей и родственных связей судьи» (регистр. № 13165-2 от 25 апреля 2025 года).

Указанные законопроекты направлены на одновременное укрепление гарантий независимости судей и повышение их подотчетности путем устранения имеющихся пробелов в действующей системе дисциплинарной ответственности. Законопроекты имеют целью решить такие ключевые проблемы, как нечеткость оснований для дисциплинарной ответственности судей и недостаточная процедурная определенность.

По обращению ВСП Венецианская комиссия совместно с Генеральным директоратом по правам человека и верховенству права Совета Европы (DGI) на пленарном заседании 9–10 октября 2025 года приняла Заключение по этим законопроектам (CDL-AD(2025)044), которое было обнародовано 14 октября 2025 года, в котором высказала ряд рекомендаций, рассчитанных на усовершенствование законодательного регулирования дисциплинарных процедур и отбора судей.

Так, представляется целесообразным воплощение в законодательство рекомендации Венецианской комиссии, приведенной в пункте 96 Заключения (CDL-AD(2025)044), а именно что право подавать дисциплинарные жалобы на судью должно быть ограничено только лицами, пострадавшими от действий судьи, или теми, кто имеет определенный «законный интерес» в этом деле.

Следует обратить внимание и на то, что 23 мая 2025 года во время очередного заседания Пленум Верховного Суда утвердил заключения по проектам законов Украины, предусматривающим усовершенствование процедур подачи и проверки деклараций добропорядочности судей, а также усовершенствование дисциплинарных и других процедур в отношении судей.

Председатель Верховного Суда акцентировал, что Пленум Верховного Суда в целом поддерживает идею усовершенствования дисциплинарных процедур в отношении судей, ведь надлежащее урегулирование вопроса дисциплинарной ответственности судей – ключевой фактор, обеспечивающий подотчетность судебной власти и повышающий доверие к ней общества. В то же время крайне важно, чтобы любое реформирование в сфере правосудия, в частности и дисциплинарной ответственности судей, основывалось на общепризнанных международных и европейских требованиях и стандартах (практике ЕСПЧ, рекомендациях Комитета министров Совета Европы, заключениях Консультативного совета европейских судей и Венецианской комиссии в сфере судоустройства).

Рассмотрев законопроекты № 13137 и № 13137-1, Пленум Верховного Суда пришел к выводу о необходимости их доработки. В частности, речь идет о положениях проектов законов относительно: временного отстранения судьи от осуществления правосудия; оснований дисциплинарной ответственности судьи; введения значительных штрафных санкций (денежное взыскание в размере от 25 до 50 % месячного судейского вознаграждения с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи в течение шести месяцев, а также строгое денежное взыскание в размере от 50 до 100 % месячного судейского вознаграждения с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи в течение девяти месяцев) за совершение дисциплинарных проступков; круга субъектов обращения в ВСП относительно дисциплинарного проступка судьи и т. д.

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