Хмельницкий апелляционный суд подтвердил законность приговора за государственную измену

В апелляционных жалобах обвиняемый и его защитник просили частично отменить приговор и переквалифицировать действия с государственной измены на несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ.

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Хмельницкий апелляционный суд оставил без изменений приговор жителю Каменец-Подольского района, который в условиях военного положения помогал врагу в проведении подрывной деятельности против Украины. Апелляционные жалобы обвиняемого и его защитника суд отклонил.

По приговору 36-летний гражданин Украины осенью 2024 года наладил связь с представителем ФСБ РФ и в течение нескольких месяцев через мессенджер передавал ему сведения о местах дислокации и перемещении подразделений Вооруженных Сил Украины, расположении военной техники, вооружения, боеприпасов и блокпостов.

Собранная и переданная информация могла быть использована государством-агрессором для подготовки и корректировки ракетных и дроновых ударов, планирования диверсий и террористических актов, что создавало угрозу жизни и здоровью военнослужащих, уничтожению военной техники, имущества, военных объектов и наносило ущерб обороноспособности и государственной безопасности Украины.

Обвиняемого задержали 2 декабря 2024 года. На момент задержания он подыскивал в Хмельницком объект для поджога — мусорный контейнер.

Утром того дня он выполнил очередное задание куратора: поджег во дворе многоэтажного дома автомобиль Nissan X-Trail камуфляжного цвета, которым пользовался военнослужащий ВСУ. Видеозапись поджога обвиняемый отправил представителю ФСБ РФ, взамен получив оплату в криптовалюте.

Хмельницкий горрайонный суд признал его виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины), воспрепятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины) и умышленном повреждении чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 194 УК Украины) и назначил окончательное наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В апелляционных жалобах обвиняемый и его защитник просили частично отменить приговор и переквалифицировать действия с государственной измены на несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины).

Сторона защиты утверждала, что обвиняемый не знал, что общается с представителем государства-агрессора, не имел намерения содействовать подрывной деятельности против Украины и действовал исключительно из корыстных побуждений.

Апеллянты указывали, что переданные сведения не составляли государственной тайны и не содержали данных о расположении или перемещении вооружения, военной техники либо личного состава.

Апелляционный суд признал эти доводы необоснованными. Коллегия судей отметила, что содержание переписки и действия обвиняемого свидетельствовали об осознании им характера полученных заданий и того, что они выполняются в интересах врага. Суд также пришел к выводу, что передача информации о военных объектах и выполнение других заданий куратора в совокупности свидетельствовали об оказании помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, что является формой совершения государственной измены.

Апелляционный суд также согласился с назначенным наказанием. Коллегия судей отметила, что суд первой инстанции, в частности, учел, что обвиняемый является военнослужащим, посредственно характеризуется по месту службы, ранее неоднократно судим, не женат, не имеет иждивенцев, совершил несколько уголовных правонарушений, одно из которых является особо тяжким преступлением против основ национальной безопасности Украины. Обстоятельством, смягчающим наказание, суд признал искреннее раскаяние, а обстоятельствами, отягчающими наказание, — рецидив преступлений и совершение преступления общеопасным способом.

С полным текстом определения апелляционного суда по делу № 686/11585/25 можно ознакомиться в ЕГРСР.

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