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Для бронирования мужчин в июле норма о средней зарплате в 26 тысяч грн должна действовать уже с июня

07:00, 4 июня 2026
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Предприятиям нужно поднять среднюю зарплату уже с июня.
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Предприятия, которые планируют в июле получить или подтвердить статус критически важных для экономики и бронирование работников в июле, должны обеспечить среднюю заработную плату на уровне более трех минимальных зарплат уже за июнь 2026 года.

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Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства пояснило, что при рассмотрении документов учитывается средняя заработная плата за последний календарный месяц. Таким образом, если предприятие будет обращаться за получением или подтверждением статуса критически важного в июле, будет оцениваться средний уровень зарплаты именно за июнь, пишет «Интерфакс-Украина». Зарплата должна превышать три минимальные заработные платы, что в настоящее время составляет 25 941 грн.

Как писала «Судебно-юридическая газета», новое правительственное Постановление № 692 существенно изменило базовый Порядок бронирования № 76. Изменения коснулись не только требований к заработной плате забронированных работников, но и повлияли на механизм подсчета общего количества военнообязанных, от которого зависит квота предприятия.

Поскольку превышение установленных лимитов теперь является прямым основанием для отмены статуса критически важного предприятия, юридическая точность в расчетах стала вопросом выживания бизнеса.

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