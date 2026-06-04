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Для бронювання чоловіків у липні норма про середню зарплату у 26 тисяч грн має діяти вже з червня

07:00, 4 червня 2026
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Підприємствам треба підняти середню зарплату вже з червня.
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Підприємства, які планують у липні отримати або підтвердити статус критично важливих для економіки та бронювання працівників у липні, повинні забезпечити середню заробітну плату на рівні понад трьох мінімальних зарплат уже за червень 2026 року.

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Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства пояснило, що під час розгляду документів враховується середня заробітна плата за останній календарний місяць. Таким чином, якщо підприємство звертатиметься за отриманням або підтвердженням статусу критично важливого у липні, оцінюватиметься середній рівень зарплати саме за червень, пише «Інтерфакс-Україна». Зарплата має перевищувати три мінімальні ЗП, що наразі становить 25 941 грн.

Як писала «Судово-юридична газета», нова урядова Постанова № 692 суттєво змінила базовий Порядок бронювання № 76. Зміни торкнулися не лише зарплатних вимог для заброньованих працівників, а й вплинули на механізм підрахунку загальної кількості військовозобов’язаних, від якої залежить квота підприємства.

Оскільки перевищення встановлених лімітів тепер є прямою підставою для скасування статусу критично важливого підприємства, юридична точність у розрахунках стала питанням виживання бізнесу.

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