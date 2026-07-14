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Близько 20 військових залишаються на передовій без ротації 200 діб і довше – Сирський

11:33, 14 липня 2026
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72% ротацій проведені відповідно до наказу про забезпечення перебування військовослужбовців на позиціях терміном не більш як два місяці.
Близько 20 військових залишаються на передовій без ротації 200 діб і довше – Сирський
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Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський повідомив про результати перевірки проведення ротацій військовослужбовців на передовій.

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За його словами, наразі підтверджено проведення 72% ротацій відповідно до наказу, який передбачає перебування військових на позиціях не більше двох місяців.

«Тримаю на контролі питання ротацій наших військовослужбовців на передньому краї. Так, за результатами роботи груп контролю наразі маємо інформацію про 72% ротацій, які проведені відповідно до наказу про забезпечення перебування військовослужбовців на позиціях терміном не більш як два місяці», - зазначив Сирський.

Водночас є бригади, як він вказав, які не змогли провести необхідні зміни особового складу.

«Є по Збройних Силах загалом близько двох десятків воїнів, котрі залишаються на передовій без ротації 200 діб і довше. Нами вивчається кожен такий випадок, аналізується ситуація, шукаються рішення» - вказав Сирський.

Сирський наголосив, що подекуди для заміни військовослужбовців на позиціях у «кілл-зоні» потрібна справжня комплексна спецоперація, із залученням кількох груп операторів БпЛА, НРК, розвідки тощо, під прикриттям негоди і темного часу доби.

Водночас головним фактором успішної ротації, за словами головнокомандувача, є небайдужість командирів.

«Головний компонент цих операцій – небайдужість командира. Адже навченого особового складу для таких ротацій достатньо. А коли йдеться про життя і здоров’я українських воїнів та справедливе ставлення до людей – необхідно вживати всіх можливих заходів», - зазначив Сирський.

Окремо зазначив, що необхідність утримання позицій визначається лише з точки зору ефективності їх застосування, а не заради ілюзорної лінії на карті.

«Наголошую ще раз для командирів усіх рівнів: доцільність утримання позицій визначається лише з точки зору ефективності їх застосування, а не заради ілюзорної лінії на карті. Працюємо на конкретний спільний результат. Тому мають бути лише чесні доповіді, відповідальні рішення, своєчасні та рішучі дії», - наголосив Головнокомандувач ЗСУ.

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ЗСУ військові армія Олександр Сирський

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