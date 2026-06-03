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Бронювання працівників: як підприємству розрахувати квоту і не втратити статус критичного

10:00, 3 червня 2026
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Помилка у розрахунку загальної кількості військовозобов’язаних може коштувати підприємству статусу критичності.
Бронювання працівників: як підприємству розрахувати квоту і не втратити статус критичного
Фото: Depositphotos
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Нова урядова Постанова № 692 суттєво змінила базовий Порядок бронювання № 76. Зміни торкнулися не лише зарплатних вимог для заброньованих працівників, а й вплинули на механізм підрахунку загальної кількості військовозобов’язаних, від якої залежить квота підприємства.

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Оскільки перевищення встановлених лімітів тепер є прямою підставою для скасування статусу критично важливого підприємства, юридична точність у розрахунках стала питанням виживання бізнесу.

Визначення бази

Першим етапом розрахунку є визначення загальної кількості військовозобов’язаних працівників підприємства. Саме ця величина є базою для подальшого застосування встановлених квот бронювання (50%, 75% або 100%).

До бази включаються:

  • усі військовозобов’язані працівники, які перебувають у штаті підприємства;
  • працівники, призвані на військову службу під час мобілізації після 18 травня 2024 року — вони продовжують враховуватися у загальній чисельності військовозобов’язаних, що дозволяє зберігати коректність квоти для підприємства;

Уточнення: військовозобов’язані працівники, які мають відстрочку з підстав, передбачених статтею 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», а також сумісники — враховуються у загальній базі лише за одним місцем роботи відповідно до вимог Постанови № 692.

Відповідно до пункту 12 Порядку, до загальної чисельності не включаються:

  • військовозобов’язані жінки;
  • особи, які перебувають на військовому обліку в Службі безпеки України або розвідувальних органах;
  • військовозобов’язані, визначені в абзацах 2–6 пункту 5 Порядку, зокрема окремі категорії посадових осіб державного управління;
  • військовозобов’язані, заброньовані за іншими підприємствами у випадку сумісництва — якщо бронювання здійснено за основним місцем роботи.

Застосування квоти

Після визначення базової кількості військовозобов’язаних працівників підприємства застосовується відсотковий ліміт бронювання, встановлений залежно від категорії суб’єкта господарювання.

Базовий рівень бронювання становить 50% від загальної кількості військовозобов’язаних працівників.

Цей показник, як правило, застосовується до більшості підприємств, установ і організацій, зокрема органів місцевого самоврядування та інших суб’єктів, визначених як критично важливі.

Розширення ліміту бронювання понад 50%

Кількість військовозобов’язаних, що підлягають бронюванню, може перевищувати 50% від загальної чисельності працівників лише за наявності відповідного рішення Міністерства оборони України.

Таке рішення ухвалюється Міністерством на підставі пропозицій Міжвідомчої робочої групи, утвореної відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 червня 2024 року № 707.

Обґрунтовані пропозиції щодо збільшення обсягу бронювання подаються до Міністерства оборони України відповідним органом державної влади або іншим державним органом, який прийняв рішення про визначення підприємства, установи чи організації критично важливою.

Спеціальний ліміт у 75% встановлюється для підприємств, діяльність яких пов’язана з наданням життєво необхідних послуг, зокрема:

  • виробництвом та постачанням теплової енергії;
  • централізованим водопостачанням;
  • водовідведенням;
  • управлінням побутовими відходами.

Безлімітне бронювання 100% військовозобов’язаних застосовується

  • Працівників ПЕК та їх підрядних організацій, які займаються відновленням енергосистеми.
  • Працівників ОПК за переліком Міноборони.
  • Технічних працівників провайдерів та мобільного зв’язку (у визначених Мінцифри областях та за умови виконання відновлювальних робіт).
  • Медичних працівників державної та комунальної форми власності.

Для підприємств, що фактично діють на територіях можливих або активних бойових дій, ліміт також може становити 100 відсотків кількості військовозобов’язаних працівників.

Економічний фільтр

Для бронювання працівників необхідно забезпечити фінансову відповідність кожного заброньованого.

Коефіцієнт 3.0 передбачений для більшості критично важливих підприємств. Щомісячна заробітна плата заброньованого працівника протягом усього строку відстрочки має бути не нижче розміру мінімальної зарплати, помноженої на 3.

Коефіцієнт 2.5 зберігається для підприємств, що працюють на територіях можливих або активних бойових дій згідно з переліком Мінрозвитку

Ці вимоги не стосуються державних/комунальних установ, резидентів Дія Сіті, релігійних організацій та підприємств енергетики зі зруйнованими потужностям.

Важливо: якщо на критично важливому підприємстві працює лише один військовозобов’язаний, ліміти у 50% чи 75% до нього не застосовуються — він може бути заброньований.

Наслідки порушення лімітів

Постанова № 692 посилила санкції за помилки в розрахунках. Якщо ліміт перевищено, керівник зобов’язаний протягом 10 робочих днів подати через Портал Дія заяву про анулювання бронювання зайвих працівників.

Перевищення встановлених обмежень щодо кількості заброньованих тепер є офіційною підставою для скасування підприємству статусу критично важливого.

Важливо: підприємства, яким скасовано статус через невиконання вимог,  зокрема щодо зарплати, не можуть бути визначені критично важливими раніше ніж через шість місяців.

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Кабінет Міністрів України постанова підприємець бронювання

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Бронювання працівників: як підприємству розрахувати квоту і не втратити статус критичного

Помилка у розрахунку загальної кількості військовозобов’язаних може коштувати підприємству статусу критичності.

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