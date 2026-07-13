Громади зможуть закуповувати інноваційні ліки за спеціальними цінами: як працюватиме новий механізм

У Комітеті Верховної Ради з питань здоров'я нації повідомили про початок реалізації механізму, який дозволить громадам закуповувати інноваційні ліки за спеціальними цінами.

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В Україні розширюють можливості закупівлі інноваційних ліків і вакцин за кошти місцевих бюджетів. За даними Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, новий механізм договорів керованого доступу вже почали реалізовувати на регіональному рівні, а перший меморандум у межах цієї моделі вже підписано.

У Комітеті зазначили, що минулого року Верховна Рада ухвалила закон, який дозволив державному підприємству «Медичні закупівлі України» закуповувати інноваційні лікарські засоби за механізмом договорів керованого доступу (ДКД) не лише за кошти державного, а й місцевих бюджетів. Це відкрило громадам можливість долучатися до закупівлі сучасних препаратів за спеціальними цінами, які держава погоджує безпосередньо з виробниками.

За даними Комітету, державне підприємство «Медичні закупівлі України» та Департамент охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації зробили перший крок до реалізації цього механізму, підписавши меморандум про взаємодію у сфері співфінансування регіональних договорів керованого доступу.

У Комітеті повідомили, що першою закупівлею в межах регіональних договорів керованого доступу має стати 9-валентна вакцина проти вірусу папіломи людини (ВПЛ). Завдяки механізму ДКД місто зможе придбати вакцину за спеціальною ціною, погодженою державою з виробником, і без додаткових витрат із місцевого бюджету розширити програму вакцинації.

Також у Комітеті нагадали, що з початку 2026 року в Україні стартувала безоплатна вакцинація дівчат віком 12–13 років проти ВПЛ у межах Національного календаря профілактичних щеплень. Після реалізації цього проєкту в Києві безкоштовні щеплення зможуть отримувати також дівчата та хлопці віком від 12 до 14 років.

Механізм планують масштабувати на інші громади

У Комітеті наголосили, що саме він ініціював запровадження механізму договорів керованого доступу, який Верховна Рада підтримала ще у 2021 році. Завдяки цьому держава отримала можливість укладати прямі конфіденційні договори з виробниками інноваційних лікарських засобів. Наразі за таким механізмом забезпечуються пацієнти зі спінальною м'язовою атрофією, хворобою Гоше, гемофілією та тяжкими формами онкологічних захворювань. Після ухвалення законодавчих змін минулого року цей механізм став доступним і для місцевих громад.

За інформацією Комітету, для масштабування регіональних договорів керованого доступу державне підприємство «Медичні закупівлі України» підготувало покроковий практичний посібник для громад, який допоможе правильно організувати такі закупівлі.

Там висловили сподівання, що підписання першого меморандуму стане прикладом для інших громад. Там зазначили, що чим більше регіонів долучатимуться до механізму договорів керованого доступу, тим більше пацієнтів отримають доступ до сучасного лікування та профілактики, а місцеві бюджети зможуть ефективніше використовувати свої кошти.

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