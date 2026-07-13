Критерії критичності для онлайн-медіа: як подолати цифровий бар’єр та отримати статус

Чи може онлайн-ресурс отримати статус під час війни.

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Чи може онлайн-ресурс вважатися критично важливим для економіки під час війни? Формально, так. Але на практиці для більшості інтернет-видань шлях до такого статусу залишається складним, адже одного лише існування сайту недостатньо. Нова редакція Наказу № 67 дає чітку відповідь: так, але за умови відповідності професійним та територіальним критеріям.

Процес бронювання військовозобов'язаних працівників медіа у 2026 році базується на отриманні підприємством статусу критично важливого для національної економіки. Ключовим нормативним актом у цій сфері став Наказ Міністерства культури України № 711 від 30 червня 2026 року, який виклав критерії критичності в інформаційній та культурній сферах у новій редакції. Для онлайн-медіа цей документ став водночас і дорожньою картою, і джерелом серйозних обмежень, оскільки держава змістила акцент на фізичну присутність, масштабність проєктів та безпосередню підтримку Сил оборони.

Пастка онлайн-формату

Найважливішим юридичним нюансом для інтернет-ресурсів є застереження, прописане в оновлених критеріях сфери культури, яке часто застосовується і до креативних індустрій, куди входять медіа.

Лише онлайн-проєктів недостатньо. Оновлені критерії передбачають, що під час оцінювання не враховуються культурно-мистецькі проєкти, які реалізуються виключно в дистанційному форматі. Таким чином, сама наявність інтернет-платформи або проведення цифрових заходів не є достатньою підставою для підтвердження відповідності відповідному критерію.

Обмеження для комерційних проєктів. Не враховуються також заходи, що мають виключно приватний, корпоративний або комерційний характер, не передбачають вільного доступу чи реалізації квитків і спрямовані лише на розважальне обслуговування обмеженого кола осіб.

Онлайн-медіа може претендувати на статус критично важливого підприємства лише тоді, коли відповідає одному з чітко визначених критеріїв інформаційної сфери. Сам факт наявності сайту або регулярного виробництва новин не дає такого статусу автоматично.

Якщо підприємство використовує критерії, пов'язані з реалізацією культурно-мистецьких чи креативних проєктів, доцільно підтверджувати також проведення офлайн-заходів, публічних дискусій, виставок, конференцій, друкованих видань або інших форм діяльності, які мають суспільний характер і здійснюються поза межами виключно цифрового середовища. Це підвищує шанси на відповідність установленим критеріям та мінімізує ризик відмови через формальне застосування оновлених вимог.

Критерії інформаційної сфери: де шукати місце онлайн-виданню?

Наказ № 711 визначає 11 специфічних критеріїв для інформаційної сфери. Онлайн-медіа можуть відповідати наступним з них:

Підтримка іноземних медіа: Організації, що забезпечують діяльність іноземних ЗМІ, мають угоди про співпрацю, а їхні працівники мають чинну акредитацію від Збройних Сил.

Стратегічні комунікації та інформбезпека: Підприємства, метою яких є поширення суспільно важливої інформації, здійснення заходів щодо стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки за програмами Мінкульту.

Мистецькі конкурси та державний продукт: Переможці мистецьких конкурсів із відбору проєктів, спрямованих на створення українського культурного продукту за ініціативою Президента, за умови наявності договорів вартістю не менше 100 тис. гривень.

Масштаб діяльності, підтримка Сил оборони та досвід роботи: додаткові критерії для креативних індустрій

Окрім спеціальних категорій підприємств, Міністерство культури та стратегічних комунікацій встановило додаткові критерії для суб'єктів креативних індустрій, до яких можуть належати й окремі медіа. Вони покликані підтвердити, що діяльність підприємства має системне суспільне значення, а не обмежується комерційною діяльністю.

Однією з ключових умов є реалізація протягом останніх 12 місяців не менше двох всеукраїнських або міжнародних проєктів. Всеукраїнськими вважаються проєкти, що охоплюють щонайменше 10 областей України, а міжнародними — заходи чи ініціативи, реалізовані за межами держави. При цьому їхньою основною метою має бути популяризація української культури, креативних індустрій та національного культурного продукту.

Важливим критерієм є також суспільна діяльність підприємства. Для підтвердження відповідності необхідно протягом останнього року реалізувати не менше трьох проєктів, спрямованих на підтримку військовослужбовців та ветеранів війни. Такими проєктами можуть бути інформаційні кампанії, культурні заходи, благодійні ініціативи або інші заходи, що мають підтверджений суспільний характер.

Стаж діяльності та профільний вид економічної діяльності. Підприємство повинно бути зареєстроване та фактично здійснювати діяльність не менше трьох років. Крім того, його основний вид економічної діяльності має входити до Переліку видів економічної діяльності, що належать до креативних індустрій, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України № 265-р.

Для більшості онлайн-видань саме ці критерії можуть стати найбільш реалістичною підставою для отримання статусу критично важливого підприємства. Водночас одного лише виробництва інформаційного контенту недостатньо. Необхідно документально підтвердити масштаб реалізованих проєктів, їх суспільне значення, діяльність на підтримку Сил оборони України та відповідність підприємства вимогам щодо тривалості роботи і профільного КВЕД. Саме сукупність цих обставин може свідчити про важливість підприємства для функціонування галузі в умовах воєнного стану.

Видавничий напрям як окрема можливість для онлайн-медіа

Ще одним механізмом отримання статусу критично важливого підприємства може стати здійснення видавничої діяльності. Якщо онлайн-медіа одночасно функціонує як видавець, воно може претендувати на відповідність окремим критеріям, встановленим для суб'єктів видавничої сфери.

Для цього підприємство має відповідати таким умовам:

протягом останніх 12 місяців реалізувати не менше двох книжкових проєктів (крім шкільних підручників);

забезпечити їх розповсюдження та промоцію щонайменше у восьми областях України або не менш ніж у двох іноземних державах;

бути внесеним до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції;

мати основний вид економічної діяльності КВЕД 58.11 «Видання книг» ;

; бути зареєстрованим не пізніше 1 січня 2022 року.

Практичне значення

Аналіз чинних наказів Мінкультури свідчить, що підхід держави до визначення критично важливих підприємств у сфері інформації та креативних індустрій істотно змінився. Пріоритет надається тим суб'єктам, які можуть документально підтвердити суспільну значущість своєї діяльності, участь у реалізації державної інформаційної політики, підтримку Сил оборони України, масштабність власних проєктів або виконання державних програм.

Для більшості онлайн-медіа практичними кроками можуть стати:

розширення форматів діяльності — реалізація не лише цифрових, а й офлайн-проєктів, конференцій, виставок, презентацій чи інших суспільно значущих заходів загальноукраїнського масштабу;

— реалізація не лише цифрових, а й офлайн-проєктів, конференцій, виставок, презентацій чи інших суспільно значущих заходів загальноукраїнського масштабу; участь у підтримці військовослужбовців та ветеранів із належною документальною фіксацією відповідних інформаційних або соціальних проєктів;

із належною документальною фіксацією відповідних інформаційних або соціальних проєктів; співпраця з державою через участь у мистецьких конкурсних відборах, інформаційних кампаніях чи виконанні державних договорів у сфері стратегічних комунікацій;

через участь у мистецьких конкурсних відборах, інформаційних кампаніях чи виконанні державних договорів у сфері стратегічних комунікацій; відповідність організаційним вимогам, зокрема щодо основного КВЕД, стажу діяльності та, за потреби, реєстрації як суб'єкта видавничої діяльності.

Водночас слід враховувати, що за окремими критеріями, зокрема у разі виконання державних контрактів або реалізації проєктів у межах спеціальних програм, статус критично важливого підприємства надається лише на строк виконання відповідних робіт, але не більше ніж на 12 місяців. Це означає, що підприємство повинно не лише одноразово відповідати встановленим вимогам, а й систематично підтверджувати їх виконання для збереження такого статусу.

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