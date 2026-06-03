Лілію Стручкову обрано головою Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області

Шляхом таємного голосування, головою суду обрано суддю Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області Лілію Стручкову.

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У середу, 3 червня, відбулися збори суддів Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області. На порядок денний було винесено питання про обрання на адміністративну посаду голови суду.

Шляхом таємного голосування, головою суду обрано суддю Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області Стручкову Лілію Іванівну.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду обирається на посаду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді.

Нагадаємо, що обрали голову Рахівського районного суду Закарпатської області.

А ще обрали голову Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області.

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