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Лілію Стручкову обрано головою Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області

16:34, 3 червня 2026
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Шляхом таємного голосування, головою суду обрано суддю Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області Лілію Стручкову.
Лілію Стручкову обрано головою Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області
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У середу, 3 червня, відбулися збори суддів Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області. На порядок денний було винесено питання про обрання на адміністративну посаду голови суду.

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Шляхом таємного голосування, головою суду обрано суддю Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області Стручкову Лілію Іванівну.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду обирається на посаду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді.

Нагадаємо, що обрали голову Рахівського районного суду Закарпатської області. 

А ще обрали голову Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області.

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