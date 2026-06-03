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У Києві знайшли нові торгові площі для підприємців, які постраждали від удару по Лук’янівці

16:30, 3 червня 2026
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На заклик міста відгукнулися представники 23 ТРЦ та Житній ринок.
У Києві знайшли нові торгові площі для підприємців, які постраждали від удару по Лук’янівці
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У Києві держадміністрація домовилася з торговельно-розважальними центрами столиці про підтримку підприємців, які постраждали внаслідок російського удару 24 травня по торговельних об’єктах біля станції метро «Лук’янівська», зокрема по ТРЦ «Квадрат».

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Як повідомили у КМДА, на заклик міста відгукнулися представники 23 провідних ТРЦ Києва. Вони заявили про готовність надати підприємцям вільні торговельні площі для продовження роботи.

Крім надання приміщень, із адміністраціями торговельних центрів обговорили можливість запровадження пільгових умов оренди. Умови підтримки визначатимуться індивідуально для кожного підприємця.

До ініціативи також долучився Житній ринок. Адміністрація ринку повідомила про готовність надати пільгові торгові місця підприємцям, які раніше працювали на Лук’янівському ринку. За інформацією ринку, вільних місць достатньо для всіх охочих.

Детальну інформацію підприємці можуть отримати у відділі торгівлі та побуту Управління торгівлі та побуту.

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ДСНС Київ КМДА війна ТЦК обстріл

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