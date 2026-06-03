Лилию Стручкову избрали председателем Александрийского горрайонного суда Кировоградской области

Путем тайного голосования председателем суда избрана судья Александрийского горрайонного суда Кировоградской области Лилия Стручкова.

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В среду, 3 июня, состоялось собрание судей Александрийского горрайонного суда Кировоградской области. На повестку дня был вынесен вопрос об избрании на административную должность председателя суда.

Путем тайного голосования председателем суда избрана судья Александрийского горрайонного суда Кировоградской области Стручкова Лилия Ивановна.

В соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» председатель суда избирается на должность сроком на три года, но не более чем на срок полномочий судьи.

Напомним, что избрали главу Раховского районного суда Закарпатской области.

А еще избрали главу Рожнятовского районного суда Ивано-Франковской области.

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