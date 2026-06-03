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Лилию Стручкову избрали председателем Александрийского горрайонного суда Кировоградской области

16:34, 3 июня 2026
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Путем тайного голосования председателем суда избрана судья Александрийского горрайонного суда Кировоградской области Лилия Стручкова.
Лилию Стручкову избрали председателем Александрийского горрайонного суда Кировоградской области
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В среду, 3 июня, состоялось собрание судей Александрийского горрайонного суда Кировоградской области. На повестку дня был вынесен вопрос об избрании на административную должность председателя суда.

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Путем тайного голосования председателем суда избрана судья Александрийского горрайонного суда Кировоградской области Стручкова Лилия Ивановна.

В соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» председатель суда избирается на должность сроком на три года, но не более чем на срок полномочий судьи.

Напомним, что избрали главу Раховского районного суда Закарпатской области.

А еще избрали главу Рожнятовского районного суда Ивано-Франковской области.

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