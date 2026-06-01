Бронирование работников под угрозой: все решения о критичности «обнулятся» до 1 сентября

Тысячи предприятий могут потерять статус критических до 1 сентября 2026 года, а те, что удержат свой статус, обязаны поднять зарплату забронированным и устранить превышение квоты в течение 10 рабочих дней.

Кабинет Министров Украины обнародовал нашумевшую Постановлению № 692, которая внесла существенные изменения в базовое Постановление № 76 о порядке бронирования военнообязанных. Как уже сообщала «Судебно-юридическая газета», изменения направлены на усиление контроля за процессом бронирования, цифровизацию проверок и установление новых экономических критериев для предприятий, претендующих на статус критически важных.

Новое правительственное решение прежде всего направлено на выявление и исключение субъектов хозяйствования, которые используют механизм бронирования исключительно для избежания мобилизации, не выполняя при этом важной функции для экономики государства.

Экономическое обоснование бронирования

Одной из важнейших перемен является установление обязательного уровня заработной платы для забронированных работников. Согласно обновленному пункту 8 Порядка, работникам критически важных предприятий и учреждений, за определенными исключениями, должна начисляться ежемесячная заработная плата в течение всего срока отсрочки не ниже размера минимальной заработной платы, умноженной на коэффициент 3. По состоянию на сегодня это 25 941 грн.

Для предприятий, фактически действующих на территориях возможных или активных боевых действий, согласно перечню Минразвития, установлен более низкий порог — коэффициент 2.5.

Требование относительно повышенной зарплаты не касается государственных и коммунальных предприятий, учреждений Дия Сити, религиозных организаций, производителей энергии, чьи мощности были повреждены агрессией, а также операторов газораспределительных систем и предприятий топливно-энергетического комплекса со 100% государственной долей.

Важно: нормы касательно повышения коэффициентов вступают в силу с 1 сентября 2026 года.

Аннулирование ранее принятых решений

Кроме того, Правительство запланировало пересмотр статусов критически важных предприятий.

Все решения о признании предприятий критически важными, принятые до 30 мая 2026 года, остаются в силе до окончания определенного в них срока, но не дольше чем до 1 сентября 2026 года.

Уполномоченные органы государственной власти должны пересмотреть отраслевые и региональные критерии определения критически важных предприятий с целью обеспечения их объективности, актуальности и надлежащего обоснования до 10 июня 2026 года.

В случае если статус критически важного предприятия был предоставлен на основании критерия, который по результатам пересмотра отраслевых критериев будет исключен, соответствующее решение подлежит отмене до 1 июля 2026 года.

Завершение комплексного пересмотра планируется до 1 сентября 2026 года. Органы власти должны завершить проверку всех ранее принятых решений по предоставлению статуса критически важного предприятия и привести их в соответствие с обновленными требованиями.

Как следствие, до 1 сентября 2026 года все предприятия, имеющие статус критически важных, должны пройти проверку на соответствие обновленным критериям, иначе их статус может быть утерян.

Учет работников и ответственность за превышение лимитов бронирования

С 1 сентября 2026 года военнообязанные работники, имеющие отсрочку от мобилизации по основаниям, отличным от бронирования, предусмотренным статьей 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», а также работники, работающие по совместительству, будут учитываться в общей численности военнообязанных только по одному месту работы. Это имеет целью исключить двойной учет таких лиц при определении квот на бронирование.

Правительство также усиливает контроль за соблюдением установленных лимитов бронирования работников, что как правило составляет не более 50 % военнообязанных работников предприятия.

В случае превышения разрешенной квоты руководитель предприятия обязан в течение 10 рабочих дней подать через Портал Дия заявление об аннулировании бронирования работников, превышающих установленный лимит.

Важно: превышение установленных ограничений отныне является самостоятельным основанием для отмены статуса критически важного предприятия.

Любое превышение установленного лимита, в том числе вследствие ошибок кадрового учета или несвоевременного отражения увольнений работников, может стать основанием для потери статуса критически важного предприятия.

Таким образом, предприятия должны постоянно контролировать количество забронированных работников и своевременно реагировать на любые изменения, чтобы избежать потери статуса критически важного предприятия и связанных с ним возможностей бронирования персонала.

Для большинства предприятий сохранение права на бронирование будет напрямую связано с необходимостью обеспечения средней заработной платы на уровне не ниже трехкратного размера минимальной заработной платы.

До 1 августа 2026 года Министерство обороны Украины, Министерство цифровой трансформации Украины и Пенсионный фонд Украины должны обеспечить интеграцию информационных систем для автоматического контроля уровня заработной платы, численности работников и соблюдения установленных лимитов бронирования.

В связи с пересмотром отраслевых и региональных критериев до 10 июня 2026 года значительное количество предприятий может потерять основания для сохранения такого статуса уже во время промежуточного пересмотра до 1 июля.

Предприятиям необходимо оперативно оценить соответствие обновленным требованиям и, при необходимости, подать новые документы для подтверждения критичности в период с июля по август 2026 года, чтобы избежать прекращения действия статуса после 1 сентября.

У бизнеса остается ограниченное время для адаптации к новым требованиям, в частности относительно уровня заработной платы, соблюдения квот бронирования и подтверждения соответствия обновленным отраслевым критериям.

