Дожди и грозы накроют Украину, но воздух прогреется до +25: что подготовила погода
Украинский гидрометеорологический центр опубликовал прогноз погоды на 2–5 июня. В ближайшие дни в Украине будет происходить смена воздушных масс: холодный воздух постепенно будет смещаться на восток, а из Западной Европы будет поступать более теплый.
Благодаря этому температура воздуха будет повышаться. Ночью ожидается +8…+15°, днем — +18…+23°, а на юге местами до +25°.
В начале недели будет преобладать поле повышенного давления, поэтому погода будет преимущественно сухой. Лишь в западных и юго-западных областях под влиянием атмосферного фронта пройдут дожди.
Далее атмосферное давление будет снижаться, и осадки распространятся: в среду — на Правобережье, в четверг — на большую часть территории Украины, кроме восточных областей. В пятницу теплая погода сохранится, однако на западе сохранится дождливая погода, на остальной территории кратковременные дожди вероятны лишь местами и преимущественно в дневные часы.
Синоптики также прогнозируют грозы: 2 июня — на западе и юго-западе страны умеренные, в Закарпатье и Одесской области местами значительные дожди, 3 июня на Правобережье, 4 июня по всей территории Украины, кроме восточных областей, местами кратковременные дожди, грозы.
