Дощі та грози накриють Україну, але повітря прогріється до +25: що підготувала погода

Прогноз погоди з 2 до 5 червня.

Український гідрометеорологічний центр оприлюднив прогноз погоди на 2–5 червня. У найближчі дні в Україні відбуватиметься зміна повітряних мас: холодне повітря поступово відходитиме на схід, натомість із Західної Європи надходитиме тепліше.

Завдяки цьому температура повітря підвищуватиметься. Вночі очікується +8…+15°, удень — +18…+23°, а на півдні місцями до +25°.

На початку тижня переважатиме поле підвищеного тиску, тому погода буде переважно сухою. Лише у західних і південно-західних областях під впливом атмосферного фронту пройдуть дощі.

Надалі атмосферний тиск знижуватиметься, і опади поширяться: у середу — на Правобережжя, у четвер — на більшість території України, окрім східних областей. У п’ятницю тепла погода збережеться, однак на заході утримається дощова погода, на решті території короткочасні дощі ймовірні лише місцями і здебільшого в денні години.

Синоптики також прогнозують грози: 2 червня – на заході та південному заході країни помірні, на Закарпатті та Одещині місцями значні дощі, 3 червня на Правобережжі, 4 червня по всій території України, крім східних областей, місцями короткочасні дощі, грози.

