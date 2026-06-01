Денис Улютін: законопроєкт про пенсійну реформу міститиме блок щодо доплат чорнобильцям

Денис Улютін підкреслив, що документ чітко унормує виплати.

Міністр соціальної політики, сімʼї та єдності Денис Улютін заявив, шо комплексний законопроєкт про пенсійну реформу буде містити окремий блок, який чітко унормує виплати, доплати та підвищення постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи. Про це він сказав під час наради «Соціальна сфера Житомирщини 2026: виклики та можливості».

«Із представниками громад і працівниками соціальної сфери Міністр обговорив питання, які сьогодні найбільше хвилюють людей. Це пенсійне забезпечення людей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, підтримка ветеранів, родин і ВПО, а також оплата праці працівників соціальної сфери», - заявили у Мінсоцполітики.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що у Комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики заявили про проблему пенсійного забезпечення постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та необхідність дотримання раніше гарантованих державою соціальних гарантій.

Там зазначили, що після аварії на Чорнобильській АЕС держава взяла на себе зобов’язання щодо компенсації людям втрати здоров’я та інших наслідків катастрофи, зокрема через спеціальні умови пенсійного забезпечення.

У комітеті нагадали, що законодавство передбачало збільшення пенсії чорнобильцям на 1% за кожен рік стажу понад встановлену норму — 20 років для чоловіків та 15 років для жінок. За їхніми словами, така норма діяла для багатьох пенсіонерів до 2017 року.

Водночас після пенсійної реформи 2017 року порядок нарахування доплат за понаднормовий стаж для чорнобильців був змінений. У комітеті зазначили, що відтоді при визначенні права на такі доплати почали застосовувати загальні вимоги щодо тривалості стажу — понад 30 років для жінок та 35 років для чоловіків, у тому числі для осіб, яким пенсія була призначена раніше.

Там також звернули увагу, що частина пенсіонерів звернулася до суду через зміну підходу до нарахування виплат.

За даними комітету, суди, зокрема Верховний Суд, стали на бік позивачів та вказали, що норми закону, які погіршують становище людини, не можуть мати зворотної дії в часі. У комітеті зазначили, що суд дійшов висновку: право на доплату за понаднормовий стаж має визначатися за редакцією закону, чинною на момент призначення пенсії.

Повідомляється, що питання пенсійного забезпечення постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи залишається частим предметом судових спорів. Йдеться про необхідність забезпечення однакового підходу до реалізації передбачених законом соціальних гарантій.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що суд зобов’язав ПФУ перерахувати чорнобильську доплату особі з інвалідністю ІІІ групи у розмірі 50% мінімальної пенсії за віком замість 170,82 грн, визнавши протиправною відмову у такому нарахуванні.

