Не 170 грн, а 50% мінімальної пенсії: суд став на бік чорнобильки у спорі з ПФУ

Житомирський окружний адміністративний суд зобов’язав ПФУ перерахувати чорнобильську доплату особі з інвалідністю ІІІ групи у розмірі 50% мінімальної пенсії за віком замість 170,82 грн, визнавши протиправною відмову у такому нарахуванні.

колаж з відкритих джерел

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Житомирський окружний адміністративний суд розглянув справу №240/4551/26 за позовом пенсіонерки, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, до Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області щодо протиправної бездіяльності з ненарахування та невиплати щомісячної додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю.

Позивачка просила визнати протиправною бездіяльність органу Пенсійного фонду та зобов’язати провести перерахунок додаткової пенсії відповідно до статті 50 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» у редакції Закону №230/96-ВР.

Обставини справи

Суд встановив, що позивачка є особою, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, належить до 1 категорії та має інвалідність III групи, пов’язану з наслідками аварії на ЧАЕС. Вона перебуває на обліку в органах Пенсійного фонду та отримує пенсію по інвалідності відповідно до статті 54 Закону №796-XII.

Позивачка звернулася до Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області із заявою про проведення перерахунку та виплату щомісячної додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, у розмірі 50% мінімальної пенсії за віком відповідно до статті 50 Закону №796-XII у редакції Закону №230/96-ВР.

Листом від 10 січня 2026 року орган Пенсійного фонду відмовив у задоволенні заяви, посилаючись на пункт 13 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1210, яким для осіб з інвалідністю III групи встановлено щомісячну додаткову пенсію у фіксованому розмірі 170,82 грн.

У відзиві на позов Пенсійний фонд зазначав, що Закон №796-XII не визначає показника «мінімальна пенсія за віком» для обчислення такої виплати, а мінімальний розмір пенсії за віком, передбачений Законом №1058-IV, застосовується виключно до пенсій, призначених за цим законом. Також відповідач наголошував, що після внесення змін Законом №76-VIII додаткова пенсія за статтею 50 Закону №796-XII встановлюється у порядку та розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України.

Позиція суду

Оцінюючи спірні правовідносини, суд зазначив, що право на пенсійне забезпечення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, регулюється Законом №796-XII, який спрямований на забезпечення соціального захисту потерпілих та повного відшкодування завданої шкоди.

Суд навів положення статті 50 Закону №796-XII у редакції Закону №230/96-ВР, відповідно до яких особам, віднесеним до категорії 1, призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, а для осіб з інвалідністю III групи її розмір становить 50% мінімальної пенсії за віком.

Суд також звернув увагу, що Законом №107-VI від 28 грудня 2007 року були внесені зміни до статті 50 Закону №796-XII, якими розмір виплат був прив’язаний до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Однак Конституційний Суд України рішенням від 22 травня 2008 року №10-рп/2008 визнав ці зміни неконституційними, зазначивши, що законом про Державний бюджет не можна змінювати чи обмежувати дію інших законів, якщо це призводить до звуження прав і свобод громадян.

Крім того, суд зазначив, що Законом №76-VIII статтю 50 Закону №796-XII було викладено у редакції, відповідно до якої розміри додаткової пенсії визначаються Кабінетом Міністрів України. На виконання цих змін уряд ухвалив постанову №1210, якою для осіб з інвалідністю III групи встановлено виплату у розмірі 170,82 грн.

Водночас суд дійшов висновку, що внесені Законом №76-VIII зміни звузили обсяг соціальних гарантій, передбачених статтею 50 Закону №796-XII у редакції Закону №230/96-ВР. Суд послався на рішення Конституційного Суду України від 3 квітня 2024 року №4-р(І)/2024, яким КСУ вкотре звернув увагу на неприпустимість обмеження права на соціальний захист осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Суд дійшов висновку, що зміни, внесені Законом №76-VIII, звузили право на належний рівень соціального захисту та суперечать конституційним гарантіям соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Також суд врахував правовий висновок Верховного Суду, викладений у постанові від 4 листопада 2025 року, відповідно до якого у правовідносинах щодо визначення розміру додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, підлягає застосуванню стаття 50 Закону №796-XII саме у редакції Закону №230/96-ВР.

Рішення суду

За результатами розгляду справи суд визнав протиправною бездіяльність Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області щодо ненарахування та невиплати позивачці щомісячної додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, виходячи з розміру, встановленого статтею 50 Закону №796-XII у редакції Закону №230/96-ВР.

Суд зобов’язав орган Пенсійного фонду здійснити перерахунок та виплату додаткової пенсії з 1 січня 2026 року у розмірі 50% мінімальної пенсії за віком з урахуванням уже виплачених сум.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.