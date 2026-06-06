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Кабмін виділив 3,5 млрд грн для невідкладного ремонту доріг місцевого значення

13:55, 6 червня 2026
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Планується відремонтувати критичні ділянки доріг місцевого значення для підвищення безпеки жителів та логістики Сил Оборони.
Кабмін виділив 3,5 млрд грн для невідкладного ремонту доріг місцевого значення
Фото: УНІАН
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Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що з резервного фонду державного бюджету виділили додатково 3,5 млрд грн для невідкладного ремонту доріг місцевого значення.

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За її словами, кошти будуть спрямовані на конкретні ділянки, де це найбільш критично.

«Для людей це питання безпеки та швидшого доступу до лікарень, пологових, шкіл. Для наших Сил Оборони — це питання евакуації, логістики і забезпечення підрозділів», - заявила вона.

Також очільниця уряду додала, що кошти виділяються на умовах співфінансування з місцевими бюджетами і будуть розподілені між усіма регіонами.

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Юлія Свириденко

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