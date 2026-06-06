Кабмін виділив 3,5 млрд грн для невідкладного ремонту доріг місцевого значення

Планується відремонтувати критичні ділянки доріг місцевого значення для підвищення безпеки жителів та логістики Сил Оборони.

Фото: УНІАН

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Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що з резервного фонду державного бюджету виділили додатково 3,5 млрд грн для невідкладного ремонту доріг місцевого значення.

За її словами, кошти будуть спрямовані на конкретні ділянки, де це найбільш критично.

«Для людей це питання безпеки та швидшого доступу до лікарень, пологових, шкіл. Для наших Сил Оборони — це питання евакуації, логістики і забезпечення підрозділів», - заявила вона.

Також очільниця уряду додала, що кошти виділяються на умовах співфінансування з місцевими бюджетами і будуть розподілені між усіма регіонами.

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