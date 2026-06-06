  1. В Украине

Кабмин выделил 3,5 млрд грн на неотложный ремонт дорог местного значения

13:55, 6 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Планируется отремонтировать критические участки дорог местного значения для повышения безопасности жителей и улучшения логистики Сил обороны.
Кабмин выделил 3,5 млрд грн на неотложный ремонт дорог местного значения
Фото: УНИАН
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что из резервного фонда государственного бюджета дополнительно выделено 3,5 млрд грн на неотложный ремонт дорог местного значения.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По ее словам, средства будут направлены на конкретные участки, где это наиболее необходимо.

«Для людей это вопрос безопасности и более быстрого доступа к больницам, родильным домам, школам. Для наших Сил обороны — это вопрос эвакуации, логистики и обеспечения подразделений», — заявила она.

Также глава правительства добавила, что средства выделяются на условиях софинансирования с местными бюджетами и будут распределены между всеми регионами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Юлия Свириденко

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Электросамокаты за нарушение ПДД смогут конфисковывать, а пользователей — отправлять на исправительные работы: законопроект

В Украине предлагают ввести новые штрафы: конфискацию электросамокатов и исправительные работы за нарушение ПДД пользователями малого электротранспорта.

Бронирование работников под угрозой: все решения о критичности «обнулятся» до 1 сентября

Тысячи предприятий могут потерять статус критических до 1 сентября 2026 года, а те, что удержат свой статус, обязаны поднять зарплату забронированным и устранить превышение квоты в течение 10 рабочих дней.

ЕСПЧ признал Украину ответственной за избиение мужчины полицейскими, которые находились вне службы

ЕСПЧ признал государство виновным по делу о жестоком избиении: полиция «вне службы» действовала как представители власти и не было эффективного расследования.

Потерял работу из-за войны — можно ли не платить кредит: что говорит закон и Верховный Суд

Потеря работы, вынужденное переселение или снижение доходов во время войны стали распространённой причиной просрочки кредитов.

Украина меняет правила пересмотра судебных решений — теперь достаточно признания нарушения государством

Судебные решения предлагают пересматривать не только после решений международных судов, но и после признания Украиной нарушения международных обязательств.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]