Кабмин выделил 3,5 млрд грн на неотложный ремонт дорог местного значения

Планируется отремонтировать критические участки дорог местного значения для повышения безопасности жителей и улучшения логистики Сил обороны.

Фото: УНИАН

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Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что из резервного фонда государственного бюджета дополнительно выделено 3,5 млрд грн на неотложный ремонт дорог местного значения.

По ее словам, средства будут направлены на конкретные участки, где это наиболее необходимо.

«Для людей это вопрос безопасности и более быстрого доступа к больницам, родильным домам, школам. Для наших Сил обороны — это вопрос эвакуации, логистики и обеспечения подразделений», — заявила она.

Также глава правительства добавила, что средства выделяются на условиях софинансирования с местными бюджетами и будут распределены между всеми регионами.

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