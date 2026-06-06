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Що буде з бензином A-95 та A-98: з 1 липня зміняться стандарти маркування пального — ЗМІ

14:13, 6 червня 2026
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Стало відомо, які зміни чекають водіїв на АЗС з 1 липня.
Що буде з бензином A-95 та A-98: з 1 липня зміняться стандарти маркування пального — ЗМІ
Фото: Getty Images
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З 1 липня українські водії побачать на АЗС нові позначення пального. Україна переходить на європейську систему маркування бензину та дизеля, яка передбачає використання біологічних компонентів у складі нафтопродуктів, передає видання AvtoMangal.

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Стверджується, що після набуття чинності нових правил бензин маркуватимуть як E5 або E10, а дизельне пальне — як B7. Такі позначення відображають максимально допустиму частку біодобавок у паливі. Зокрема, бензин E5 містить до 5% біоетанолу, E10 — до 10%, а в дизельному пальному B7 може бути до 7% біодизеля.

Фахівці зазначають, що бензин E10 сумісний із більшістю автомобілів, випущених після 2011 року. Водночас для старіших моделей, зокрема з карбюраторними двигунами, радять використовувати E5. Перевірити рекомендований тип пального можна в технічній документації транспортного засобу або на кришці паливного бака.

Перехід на нове маркування є частиною виконання директив Європейського Союзу. Крім того, зміни мають стимулювати розвиток виробництва біоетанолу в Україні та сприяти скороченню імпортозалежністі.

Суттєвого впливу на ціни пального експерти не очікують. Водночас бензин E10 потенційно може бути дешевшим за E5 завдяки вищому вмісту спиртових компонентів. Оновлення маркування на автозаправних станціях відбуватиметься поступово.

У свою чергу директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн відповідаючи на запитання «РБК-Україна», чи побачать водії нові маркування на заправках після 1 липня, заявив: «Потрібно уточнювати регуляторні вимоги, але базово, якщо пальне відповідає стандарту, воно не потребує окремого маркування як «нестандартне». Ймовірно, базові позначення типу А-95 залишаться, але з уточненням складу».

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що бензин на українських автозаправних станціях не має подорожчати після введення з 1 липня 2026 року обов’язкової норми щодо додавання не менше 7% біоетанолу до бензинів відповідно до стандарту Е10. Частина мереж АЗС уже реалізує пальне з біоетанолом без підвищення вартості, а подекуди воно коштує дешевше за звичайний бензин.

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АЗС

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