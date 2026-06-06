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Что будет с бензином A-95 и A-98: с 1 июля изменятся стандарты маркировки топлива — СМИ

14:13, 6 июня 2026
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Стало известно, какие изменения ждут водителей на АЗС с 1 июля.
Что будет с бензином A-95 и A-98: с 1 июля изменятся стандарты маркировки топлива — СМИ
Фото: Getty Images
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С 1 июля украинские водители увидят на АЗС новые обозначения топлива. Украина переходит на европейскую систему маркировки бензина и дизеля, которая предусматривает использование биологических компонентов в составе нефтепродуктов, сообщает издание AvtoMangal.

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Утверждается, что после вступления в силу новых правил бензин будут маркировать как E5 или E10, а дизельное топливо — как B7. Такие обозначения отражают максимально допустимую долю биодобавок в топливе. В частности, бензин E5 содержит до 5% биоэтанола, E10 — до 10%, а в дизельном топливе B7 может содержаться до 7% биодизеля.

Специалисты отмечают, что бензин E10 совместим с большинством автомобилей, выпущенных после 2011 года. В то же время для более старых моделей, в частности с карбюраторными двигателями, рекомендуют использовать E5. Проверить рекомендуемый тип топлива можно в технической документации транспортного средства или на крышке топливного бака.

Переход на новую маркировку является частью выполнения директив Европейского Союза. Кроме того, изменения должны стимулировать развитие производства биоэтанола в Украине и способствовать сокращению зависимости от импорта.

Существенного влияния на цены топлива эксперты не ожидают. В то же время бензин E10 потенциально может быть дешевле E5 благодаря более высокому содержанию спиртовых компонентов. Обновление маркировки на автозаправочных станциях будет происходить постепенно.

В свою очередь директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн, отвечая на вопрос «РБК-Украина» о том, увидят ли водители новые маркировки на заправках после 1 июля, заявил:

«Необходимо уточнять регуляторные требования, но в целом, если топливо соответствует стандарту, оно не требует отдельной маркировки как «нестандартное». Вероятно, базовые обозначения типа А-95 сохранятся, но с уточнением состава».

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что бензин на украинских автозаправочных станциях не должен подорожать после введения с 1 июля 2026 года обязательной нормы по добавлению не менее 7% биоэтанола в бензины в соответствии со стандартом Е10. Часть сетей АЗС уже реализует топливо с биоэтанолом без повышения стоимости, а кое-где оно стоит дешевле обычного бензина. 

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АЗС

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