Лише 38% рекомендацій виконано – Дмитро Лубінець повідомив про проблеми з облаштуванням укриттів

За словами омбудсмана, лише 7 із 44 укриттів мають засоби пожежогасіння.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець Дмитро Лубінець повідомив, що виконання рекомендацій за результатами моніторингу укриттів залишається проблемним. За його словами, із 1 066 проведених моніторингових візитів було надано 3 996 рекомендацій, однак у середньому виконано лише близько 38% із них у регіональному розрізі.

Окремо він наголосив, що найгірша ситуація спостерігається з рекомендаціями щодо доступності укриттів для людей з інвалідністю. Причиною цього, за його словами, є брак фінансування у балансоутримувачів об’єктів.

«Окрема болісна тема – це виконання рекомендацій. Стан невтішний. Лише 15 із 53 об’єктів виконали рекомендацію щодо аптечок, по засобах пожежогасіння — 7 із 44, запаси їжі — 20 із 91», — зазначив Лубінець.

Він додав, що рекомендації щодо доступності для людей з інвалідністю виконуються найгірше серед усіх категорій.

За словами омбудсмана, під час перевірок часто виявляється, що балансоутримувачі не вживають додаткових заходів для покращення ситуації, обмежуючись поясненням про відсутність коштів.

«Ми задавали запитання: що ви зробили, щоб залучити фінансування або підтримку — звернення до уряду, міжнародних партнерів? У більшості випадків жодних дій не було», — зазначив він.

Лубінець додав, що замість пошуку рішень часто надсилаються формальні відповіді про відсутність фінансування, після чого ситуація не змінюється.

