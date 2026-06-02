ВЛК з масою порушень видала військовозобов’язаному довідку про придатність до військової служби – суд скасував висновок

16:20, 2 червня 2026
Суд встановив, що документ не відповідав вимогам наказу Міноборони №402.
До Донецького окружного адміністративного суду звернувся позивач з адміністративним позовом до територіального центру комплектування та соціальної підтримки та військово-лікарської комісії про визнання протиправною та скасування довідки.

Обставини справи № 200/10197/25

Позивач просив визнати протиправною та скасувати довідку військово-лікарської комісії від 09 серпня 2025 року № 17/739, якою його визнано здоровим та придатним до військової служби на підставі графи II Розкладу хвороб та таблиці додаткових вимог до стану здоров’я.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначав, що під час проведення медичного огляду військово-лікарською комісією було порушено процедуру огляду, не враховано наявність у нього хронічних захворювань, не надано можливості надати комісії медичну документацію з історії хвороби та висновки інших медичних закладів.

Відповідач у відзиві на позовну заяву вказував, що доводи позивача щодо можливих протиправних дій посадових осіб спростовуються відсутністю будь-яких письмових зауважень позивача щодо проходження комісії або її висновків. Військовозобов’язаний на законних підставах пройшов військово-лікарську комісію, був знятий з військового обліку та призваний на військову службу.

Суд розглянув справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін у письмовому провадженні.

Дослідивши матеріали справи, суд встановив, що рішенням військово-лікарської комісії, оформленим довідкою від 9 серпня 2025 року № 17/739, позивача визнано здоровим та придатним до військової служби.

При цьому судом встановлено, що зазначена довідка складена з порушенням форми, затвердженої додатком 4 до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року № 402, та пункту 22.4 глави 22 розділу II цього Положення. Зокрема, довідка не містить усіх необхідних записів, підписів та реквізитів, а саме відсутні підписи всіх членів військово-лікарської комісії, які брали участь у засіданні.

Суд вказав, що відповідно до пункту 20.1 глави 20 розділу II Положення № 402 засідання військово-лікарської комісії є правомочним для прийняття постанови, якщо в ньому бере участь голова та не менше двох членів комісії. Відповідачами не надано доказів, які б підтверджували прийняття спірного рішення правомочним складом комісії.

Суд дійшов висновку, що виявлений недолік є істотним процедурним порушенням, у зв’язку з чим спірна довідка (рішення) прийнята поза межами повноважень та не у спосіб, визначений чинним законодавством України.

Що вирішив суд

Суд задовольнив позов повністю.

Визнав протиправною та скасував довідку військово-лікарської комісії № 17/7239 від 9 серпня 2025 року, оформлену військово-лікарською комісією 2 територіального центру комплектування та соціальної підтримки, якою позивача визнано здоровим та придатним до військової служби.

Стягнув з територіального центру комплектування та соціальної підтримки за рахунок бюджетних асигнувань на користь позивача сплачений судовий збір у розмірі 968 гривень 96 копійок.

Рішення може бути оскаржене до Першого апеляційного адміністративного суду протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

