Упродовж опалювального сезону обсяги імпорту електроенергії зросли більш ніж утричі — НКРЕКП

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, повідомила, що підсумки проходження зимового максимуму 2025–2026 років свідчать про послідовне зростання обсягів імпорту впродовж зимового періоду: з 414,9 тис. МВт·год у листопаді 2025 року до майже 896 тис. МВт·год у січні та рекордних 1,266 млн МВт·год у лютому 2026 року.

«Збільшення імпорту відбувалося в період найбільшої потреби енергосистеми в додатковому ресурсі. Одним із ключових інструментів для створення економічних передумов залучення електроенергії з європейських ринків стало розширення діапазону цінових обмежень на ринку електричної енергії», - йдеться у заяві.

Зокрема, постановою НКРЕКП від 16 січня 2026 року № 70 на період проходження зимового максимуму споживання було встановлено єдине граничне цінове обмеження на рівні 15 000 грн/МВт·год упродовж усієї доби. Після набрання чинності відповідними змінами добові обсяги імпорту демонстрували стійку тенденцію до зростання та в окремі дні перевищували 50 тис. МВт·год.

«Після завершення опалювального сезону та зниження рівня споживання електроенергії потреба в імпорті поступово скорочувалася. Водночас його обсяги залишалися суттєвими: у березні було імпортовано 943 тис. МВт·год, а у квітні - 558 тис. МВт·год електроенергії», - заявили у НКРЕКП.

Проведений аналіз засвідчив, що в період пікового навантаження енергосистема мала доступ до додаткового імпортного ресурсу, що дозволило посилити її стійкість в зимові місяці.

