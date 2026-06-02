Нові судді ВАКС можуть залишитися без робочих місць через відсутність приміщення: ВРП назвала проблему критичною

15:08, 2 червня 2026
ВАКС понад шість років працює без відповідної інфраструктури.
У доповіді про стан забезпечення незалежності суддів в Україні за 2025 рік Вища рада правосуддя звернула увагу на те, що ситуація із забезпеченням ВАКС та Апеляційної палати ВАКС належними постійними приміщеннями досі залишається невирішеною.

Водночас розв’язання зазначеного питання є критично важливим для забезпечення стабільного та безперебійного здійснення правосуддя у справах про корупційні правопорушення найвищого рівня та має стратегічне значення для виконання Україною міжнародних зобов’язань, зазначили у ВРП.

Нагадаємо, що уже понад шість років Вищий антикорупційний суд працює без відповідної інфраструктури — правосуддя здійснюється у кількох розрізнених будівлях, частина з яких є тимчасовими та не відповідають вимогам безпеки і функціональності.

25 березня під час зборів суддів ВАКС було ухвалено рішення звернутися до Президента України з проханням вирішити питання забезпечення суду належним постійним приміщенням.

У суді зазначили, що проблема загострюється на тлі завершення добору нових суддів: за результатами відбору 22 кандидати підтвердили відповідність критеріям доброчесності та продовжили участь у конкурсі.

Судді підкреслюють, що забезпечення ВАКС постійним приміщенням є частиною євроінтеграційних зобов’язань України. Зокрема, відповідно до Дорожньої карти з питань верховенства права, це питання мало бути вирішене ще до третього кварталу 2025 року.

У ВАКС нагадали, що зв’язку з рішенням Вищої ради правосуддя від 26 вересня 2023 року, яким було збільшено чисельність суддів ВАКС на 24 штатні одиниці, Суд невідкладно звернувся до Кабміну та інших органів виконавчої влади з проханням забезпечити його приміщеннями з належними для здійснення правосуддя умовами.

Упродовж 2024–2025 років Кабмін неодноразово був поінформований про нагальність цієї проблеми, у відповідь на звернення Суду з’явилася низка доручень Прем’єр-міністра.

«Однак жодного дієвого рішення або обґрунтованого варіанта розміщення ВАКС, який би відповідав вимогам до будівель судів, запропоновано не було. Рекомендовані до розгляду об’єкти здебільшого перебували в занедбаному стані, потребували тривалого й фінансово затратного ремонту або не відповідали базовим вимогам до приміщень, придатних для здійснення правосуддя», - пояснили у суді.

Відтак, у ВАКС зазначили, що власними зусиллями ідентифікували як найбільш придатну для розміщення суду будівлю у Києві за адресою: вул. Василя Липківського, 35.

За словами суддів, даний об’єкт повністю відповідає базовим функціональним потребам для здійснення правосуддя, а попередні наради та комунікація з представниками органів державної влади підтвердили відсутність об’єктивних перешкод для передачі цієї будівлі Вищому антикорупційному суду.

«Наразі вирішення питання залежить винятково від ухвалення відповідного управлінського рішення на рівні Кабінету Міністрів України», - йдеться у зверненні.

Таким чином, судді ВАКС просять Президента невідкладно доручити відповідним органам передати цю будівлю в управління суду.

«Зволікання з вирішенням цього питання призведе до ситуації, за якої новопризначені судді фактично будуть позбавлені можливості здійснювати правосуддя, діяльність Суду – суттєво ускладнена й сповільнена. Це нівелює результати проведеного конкурсу, підриває інституційну спроможність ВАКС та ставить під сумнів виконання Україною своїх міжнародних зобов’язань», - зазначили у суді.

