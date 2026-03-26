Судді ВАКС самостійного знайшли будівлю для роботи і просять Президента доручити передати її в управління суду

13:15, 26 березня 2026
Судді ВАКС звернулися до Президента через відсутність постійного приміщення.
Уже понад шість років Вищий антикорупційний суд працює без відповідної інфраструктури — правосуддя здійснюється у кількох розрізнених будівлях, частина з яких є тимчасовими та не відповідають вимогам безпеки і функціональності.

Відтак, 25 березня під час зборів суддів ВАКС було ухвалено рішення звернутися до Президента України з проханням вирішити питання забезпечення суду належним постійним приміщенням.

У суді зазначили, що проблема загострюється на тлі завершення добору нових суддів: за результатами відбору 22 кандидати підтвердили відповідність критеріям доброчесності та продовжили участь у конкурсі.

Судді підкреслюють, що забезпечення ВАКС постійним приміщенням є частиною євроінтеграційних зобов’язань України. Зокрема, відповідно до Дорожньої карти з питань верховенства права, це питання мало бути вирішене ще до третього кварталу 2025 року.

У ВАКС нагадали, що зв’язку з рішенням Вищої ради правосуддя від 26 вересня 2023 року, яким було збільшено чисельність суддів ВАКС на 24 штатні одиниці, Суд невідкладно звернувся до Кабміну та інших органів виконавчої влади з проханням забезпечити його приміщеннями з належними для здійснення правосуддя умовами.

Упродовж 2024–2025 років Кабмін неодноразово був поінформований про нагальність цієї проблеми, у відповідь на звернення Суду з’явилася низка доручень Прем’єр-міністра.

«Однак жодного дієвого рішення або обґрунтованого варіанта розміщення ВАКС, який би відповідав вимогам до будівель судів, запропоновано не було. Рекомендовані до розгляду об’єкти здебільшого перебували в занедбаному стані, потребували тривалого й фінансово затратного ремонту або не відповідали базовим вимогам до приміщень, придатних для здійснення правосуддя», - пояснили у суді.

Відтак, у ВАКС зазначили, що власними зусиллями ідентифікували як найбільш придатну для розміщення суду будівлю у Києві за адресою: вул. Василя Липківського, 35.

За словами суддів, даний об’єкт повністю відповідає базовим функціональним потребам для здійснення правосуддя, а попередні наради та комунікація з представниками органів державної влади підтвердили відсутність об’єктивних перешкод для передачі цієї будівлі Вищому антикорупційному суду.

«Наразі вирішення питання залежить винятково від ухвалення відповідного управлінського рішення на рівні Кабінету Міністрів України», - йдеться у зверненні.

Таким чином, судді ВАКС просять Президента невідкладно доручити відповідним органам передати цю будівлю в управління суду.

«Зволікання з вирішенням цього питання призведе до ситуації, за якої новопризначені судді фактично будуть позбавлені можливості здійснювати правосуддя, діяльність Суду – суттєво ускладнена й сповільнена. Це нівелює результати проведеного конкурсу, підриває інституційну спроможність ВАКС та ставить під сумнів виконання Україною своїх міжнародних зобов’язань», - зазначили у суді.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Вища рада правосуддя поставила на паузу питання відставки судді Олега Суського через пріоритетну дисциплінарну скаргу

ВРП наголошує, що розгляд дисциплінарної скарги на дії судді є важливішим за його заяву про відставку

Парламентарі пропонують запровадити в Україні сімейне підприємництво та визнати його окремою формою зайнятості

У парламенті вважають, що  сімейне підприємництво сприятиме відновленню та розвитку економічного і людського потенціалів країни у повоєнний період

Два вироки ВАКС: чому Вища рада правосуддя залишила без розгляду заяву судді Геннадія Молібоги

Вища рада правосуддя відмовилася розглядати заяву про відставку судді Геннадія Молібоги.

Судді Олександр Зінченко та Світлана Ткачова офіційно пішли у відставку: рішення ВРП

Суддя Світлана Ткачова та суддя Олександр Зінченко офіційно завершили кар'єру: 26 березня ВРП одноголосно підтримала їхні заяви про відставку.

ВРП відсторонила суддю Ігоря Максимовича через підозру у хабарі за закриття справи

17 членів ВРП підтримали відсторонення судді Ігора Максимовича до травня 2026 року, попри аргументи захисту про відсутність ризиків.

