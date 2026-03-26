Судьи ВАКС самостоятельно нашли здание для работы и просят Президента поручить передать его в управление суда

Судьи ВАКС обратились к Президенту из-за отсутствия постоянного помещения.

Уже более шести лет Высший антикоррупционный суд работает без соответствующей инфраструктуры — правосудие осуществляется в нескольких разрозненных зданиях, часть из которых является временными и не отвечает требованиям безопасности и функциональности.

В связи с этим 25 марта во время собрания судей ВАКС было принято решение обратиться к Президенту Украины с просьбой решить вопрос обеспечения суда надлежащим постоянным помещением.

В суде отметили, что проблема обостряется на фоне завершения отбора новых судей: по результатам отбора 22 кандидата подтвердили соответствие критериям добропорядочности и продолжили участие в конкурсе.

Судьи подчеркивают, что обеспечение ВАКС постоянным помещением является частью евроинтеграционных обязательств Украины. В частности, согласно Дорожной карте по вопросам верховенства права, этот вопрос должен был быть решен еще до третьего квартала 2025 года.

В ВАКС напомнили, что в связи с решением Высшего совета правосудия от 26 сентября 2023 года, которым было увеличено количество судей ВАКС на 24 штатные единицы, Суд незамедлительно обратился в Кабмин и другие органы исполнительной власти с просьбой обеспечить его помещениями с надлежащими условиями для осуществления правосудия.

В течение 2024–2025 годов Кабмин неоднократно был проинформирован о срочности этой проблемы, в ответ на обращения Суда появился ряд поручений Премьер-министра.

«Однако ни одного действенного решения или обоснованного варианта размещения ВАКС, который бы соответствовал требованиям к зданиям судов, предложено не было. Рекомендованные к рассмотрению объекты в большинстве своем находились в запущенном состоянии, требовали длительного и финансово затратного ремонта или не соответствовали базовым требованиям к помещениям, пригодным для осуществления правосудия», — пояснили в суде.

В связи с этим в ВАКС отметили, что собственными усилиями определили наиболее подходящее для размещения суда здание в Киеве по адресу: ул. Василия Липковского, 35.

По словам судей, данный объект полностью соответствует базовым функциональным потребностям для осуществления правосудия, а предварительные совещания и коммуникация с представителями органов государственной власти подтвердили отсутствие объективных препятствий для передачи этого здания Высшему антикоррупционному суду.

«В настоящее время решение вопроса зависит исключительно от принятия соответствующего управленческого решения на уровне Кабинета Министров Украины», — говорится в обращении.

Таким образом, судьи ВАКС просят Президента незамедлительно поручить соответствующим органам передать это здание в управление суда.

«Затягивание решения этого вопроса приведет к ситуации, при которой новоназначенные судьи фактически будут лишены возможности осуществлять правосудие, деятельность Суда — существенно усложнена и замедлена. Это нивелирует результаты проведенного конкурса, подрывает институциональную способность ВАКС и ставит под сомнение выполнение Украиной своих международных обязательств», — отметили в суде.

