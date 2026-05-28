Вывод эксперта без надлежащих сведений о лице, которое его составило, не может быть допустимым доказательством – КУС ВС

07:00, 28 мая 2026
Верховный Суд объяснил важное правило: экспертное заключение по уголовному делу имеет доказательную силу только тогда, когда он содержит все обязательные пункты, предусмотренные статьей 102 УПК.
Верховный Суд указал, что заключение эксперта, не содержащее надлежащих сведений о лице, которое его составило, его квалификации как судебного эксперта, данных, подтверждающих полномочия на проведение соответствующего исследования, и сведений о предупреждении этого лица об уголовной ответственности, не соответствует требованиям ст. 102 УПК и не может быть положено в обоснование обстоятельств, доказывающих виновность лица в совершении уголовного правонарушения.

Вывод сделан по делу, где суды первой и апелляционной инстанций признали лицо виновным по ч. 2 ст. 185 УК Украины (кража).

В кассационной жалобе сторона защиты указывала, что апелляционный суд не исследовал документы частного предприятия, которые имели значение для установления обстоятельств дела, несмотря на соответствующее ходатайство.

Решение Верховного Суда

Коллегия судей КУС отменила постановление апелляционного суда и назначила новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

Верховный Суд указал, что в ч. 1 ст. 102 УПК предусмотрено, что в заключении эксперта должно быть указано:

  • когда, где, кем (имя, образование, специальность, свидетельство о присвоении квалификации судебного эксперта, стаж экспертной работы, научная степень, ученое звание, должность эксперта) и на каком основании была проведена экспертиза;
  • место и время проведения экспертизы;
  • кто присутствовал при проведении экспертизы;
  • перечень вопросов, поставленных эксперту;
  • описание полученных экспертом материалов и какие материалы были использованы экспертом;
  • подробное описание проведенных исследований, в том числе методы, примененные в исследовании, полученные результаты и их экспертная оценка;
  • обоснованные ответы на каждый поставленный вопрос.

Таким образом, из указанного следует, что принадлежность лица к числу судебных экспертов и его полномочия на проведение экспертизы при необходимости (в случае сомнения) должны быть подтверждены соответствующими сведениями, которые позволяют проверить его компетентность и законность составления заключения.

Так, имеющееся в производстве заключение относительно стоимости похищенного имущества, хотя и именуется заключением эксперта, не содержит надлежащих сведений о лице, которое его составило, его квалификации как судебного эксперта, а также данных, подтверждающих наличие у него полномочий на проведение соответствующего исследования. При этом в заключении отсутствуют сведения о предупреждении этого лица об уголовной ответственности.

Кроме того, защитник обоснованно обращал внимание в апелляционной жалобе на то, что заключение подписано не судебным экспертом, а директором частного предприятия, что также было аргументом относительно необходимости проверки апелляционным судом данного доказательства.

Несмотря на это, суд апелляционной инстанции, согласившись с выводами суда первой инстанции о допустимости указанного доказательства, не дал надлежащей оценки доводам стороны защиты об отсутствии подтверждения полномочий лица, составившего заключение, которое суд положил в основу обстоятельств, доказывающих виновность обвиняемого в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 185 УК, оставив эти доводы без проверки.

Постановление коллегии судей Третьей судебной палаты КУС ВС от 1 апреля по делу № 759/12716/22 (производство № 51-4423км25).

Лента новостей

