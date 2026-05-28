Конфликт между родителями не может лишать ребенка права на общение с отцом — Верховный Суд

08:00, 28 мая 2026
ВС отметил, что эмоционально напряжённые отношения между бывшими супругами и нежелание ребёнка общаться с одним из родителей сами по себе не являются основанием для ограничения такого общения.
После расторжения брака конфликты между родителями нередко переходят в плоскость споров о ребёнке — в частности относительно общения, воспитания и участия в его жизни. В таких ситуациях суды вынуждены искать баланс между правом каждого из родителей на контакт с ребёнком и необходимостью обеспечить для него стабильную и безопасную среду, не допуская, чтобы личный конфликт взрослых влиял на права самого ребёнка.

В деле № 639/3386/24 от 20 мая 2026 года КГС ВС рассмотрел вопрос установления порядка общения отца с ребёнком, учёта мнения малолетнего ребёнка и пределов вмешательства суда в семейные отношения.

Верховный Суд в этом постановлении отдельно обратил внимание на недопустимость формального подхода в таких спорах и подчеркнул, что сам конфликт между родителями не может автоматически приводить к разрушению связи ребёнка с одним из них.

Обстоятельства дела

Отец ребёнка обратился в суд с иском об устранении препятствий в общении с сыном и определении способа участия в его воспитании. Он указал, что после расторжения брака между сторонами возник конфликт относительно его участия в жизни ребёнка, а мать создавала препятствия в общении с сыном.

Истец указывал, что пытался поддерживать контакт с ребёнком и участвовать в его воспитании, однако стороны не могли прийти к согласию относительно порядка такого общения.

Мать ребёнка подала встречный иск об определении места проживания ребёнка вместе с ней. Она указала, что после расторжения брака ребёнок проживает с матерью, а между родителями отсутствует договорённость относительно места проживания сына и порядка его воспитания.

Суд первой инстанции частично удовлетворил иск отца и определил порядок его общения с сыном, установив первые встречи в присутствии матери. Во встречном иске об определении места проживания ребёнка суд отказал, указав, что реального спора между родителями по этому вопросу нет, поскольку ребёнок и так проживает с матерью.

Апелляционный суд изменил порядок встреч, исключив условие о присутствии матери во время встреч отца с ребёнком и конкретизировав порядок телефонного общения. Также апелляционный суд согласился с выводом об отсутствии спора относительно места проживания ребёнка.

Представитель матери подал кассационную жалобу, в которой, в частности, настаивал, что суд апелляционной инстанции неправильно учёл мнение ребёнка и безосновательно определил встречи отца с ребёнком без предварительного выяснения его желания на такие встречи.

Позиция Верховного Суда

ВС указал, что в делах по спорам относительно участия родителей в воспитании и общении с ребёнком обобщённый и формальный подход является недопустимым, поскольку само наличие спора по этому поводу является существенным инструментом влияния, особенно в отношениях между бывшими супругами, который может использоваться не в интересах ребёнка.

Каждое дело требует детального изучения ситуации, учёта различных факторов, которые могут повлиять на интересы ребёнка, в частности его мнения, если он в силу возраста способен сформулировать собственные взгляды.

Суд отдельно подчеркнул, что сам факт эмоционально напряжённых отношений между бывшими супругами и личные конфликты между сторонами не должны нарушать интересы ребёнка и его право на общение с каждым из родителей.

Верховный Суд обратил внимание на положения Конвенции о правах ребёнка и практику ЕСПЧ.

При определении основных интересов ребёнка в каждом конкретном случае необходимо учитывать два условия: во-первых, в наилучших интересах ребёнка будет сохранение его связей с семьёй, кроме случаев, когда семья оказывается особенно непригодной или явно неблагополучной; во-вторых, в наилучших интересах ребёнка будет обеспечение его развития в безопасной, спокойной и устойчивой среде.

Суд подчеркнул: «То есть у ребёнка есть право, а не обязанность поддерживать регулярные личные отношения и прямые контакты с тем из родителей, который проживает отдельно».

При этом Верховный Суд согласился с выводами апелляционного суда о нецелесообразности проведения встреч отца с ребёнком в присутствии матери из-за конфликта между сторонами.

Судами установлено, что между сторонами сложились неприязненные отношения, и во время встреч отца с сыном при участии матери между ними возникают ссоры в присутствии ребёнка, что может негативно влиять на психологическое и эмоциональное состояние ребёнка.

Также Суд отметил, что сведений о том, что ребёнок эмоционально не воспринимает отца, и доказательств негативного влияния отца на сына материалы дела не содержат, а присутствие обеих сторон во время встреч отца с сыном не будет способствовать пребыванию ребёнка в это время в спокойной и устойчивой среде.

Относительно иска об определении места проживания ребёнка Верховный Суд согласился с выводами предыдущих инстанций об отсутствии реального спора между родителями и указал, что обращению в суд с таким иском должен предшествовать спор относительно места проживания ребёнка, а отсутствие между сторонами соответствующего спора исключает решение этого вопроса в судебном порядке.

Таким образом, Верховный Суд оставил в силе вывод апелляционного суда относительно установления порядка общения отца с ребёнком без обязательного присутствия матери и подтвердил, что само лишь негативное мнение ребёнка об одном из родителей не является безусловным основанием для полного ограничения такого общения.

Дело ещё раз подтверждает, что в семейных спорах ключевым критерием остаётся наилучшее обеспечение интересов ребёнка, а конфликт между родителями не должен разрушать право ребёнка на связь с каждым из них.

Конфликт между родителями не может лишать ребенка права на общение с отцом — Верховный Суд

