Еврокомиссия 16 июня может открыть первый кластер переговоров о вступлении Украины в ЕС

08:30, 28 мая 2026
Предложение о начале первого этапа переговоров для Украины и Молдовы планируется представить на встрече министров ЕС в Брюсселе.
Европейская комиссия 16 июня планирует представить предложение об открытии первого «кластера» переговорных разделов в рамках процесса вступления Украины и Молдовы в Европейский Союз. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.

По информации издания, Еврокомиссия представит соответствующее предложение во время встречи министров по европейским делам в Брюсселе в рамках Совета по общим делам ЕС.

Такой график позволит лидерам стран Европейского Союза одобрить это решение уже через два дня — на заседании Европейского Совета.

Как отмечает Euractiv, продвижение Украины на пути к вступлению в ЕС ранее тормозилось преимущественно из-за позиции Венгрии. Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в течение длительного времени блокировал шаги по приближению Украины к членству в Евросоюзе. В то же время после парламентских выборов в марте правительство в Венгрии сменилось. Новый премьер-министр Петер Мадьяр, хотя и не поддерживает вступление Украины в ЕС, демонстрирует более сдержанный подход.

Ожидается, что во время визита в Брюссель он поднимет вопрос о разблокировании европейских фондов, замороженных из-за нарушений законодательства ЕС во времена правительства Орбана.

В то же время окончательные условия будущего членства Украины и Молдовы в ЕС пока еще не определены.

Канцлер Германии Фридрих Мерц высказал предположение, что Украина могла бы получить статус «ассоциированного члена» без полного права голоса в ЕС. Однако в Киеве эту идею отклонили.

Также министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде отверг предположение о возможном вступлении Украины в Европейскую экономическую зону как промежуточном этапе перед полноправным членством в Евросоюзе.

Переговоры о вступлении в ЕС разделены на шесть тематических «кластеров», которые объединяют отдельные разделы законодательства Евросоюза. Для открытия каждого из них необходима единодушная поддержка всех 27 государств-членов ЕС.

Первый кластер касается основных демократических, экономических и институциональных принципов Европейского Союза. Именно его открывают первым и закрывают последним.

По данным Euractiv, открытие других кластеров для Украины и Молдовы ожидается уже в июле.

