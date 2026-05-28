Пенсионный фонд в Киеве с 1 июня меняет телефонные консультации
07:18, 28 мая 2026
Предыдущие номера «горячей линии» Главного управления Пенсионного фонда в Киеве прекратят работу с 1 июня.
С 1 июня телефонные консультации по вопросам, относящимся к компетенции Пенсионного фонда Украины, будут предоставляться через единый контакт-центр. Об этом сообщили в Главном управлении ПФУ в г. Киеве.
Для обращений граждан будут работать следующие номера:
- 0 800 503 753 (бесплатно);
- (044) 281-08-70;
- (044) 281-08-71.
График работы контакт-центра:
- понедельник–пятница – с 8:00 до 20:00;
- суббота – с 8:00 до 14:00;
- воскресенье – выходной.
В ПФУ предупредили, что предыдущие номера «горячей линии» Главного управления Пенсионного фонда в г. Киеве прекратят работу с 1 июня.
