Пенсионный фонд в Киеве с 1 июня меняет телефонные консультации

07:18, 28 мая 2026
Предыдущие номера «горячей линии» Главного управления Пенсионного фонда в Киеве прекратят работу с 1 июня.
С 1 июня телефонные консультации по вопросам, относящимся к компетенции Пенсионного фонда Украины, будут предоставляться через единый контакт-центр. Об этом сообщили в Главном управлении ПФУ в г. Киеве.

Для обращений граждан будут работать следующие номера:

  • 0 800 503 753 (бесплатно);
  • (044) 281-08-70;
  • (044) 281-08-71.

График работы контакт-центра:

  • понедельник–пятница – с 8:00 до 20:00;
  • суббота – с 8:00 до 14:00;
  • воскресенье – выходной.

В ПФУ предупредили, что предыдущие номера «горячей линии» Главного управления Пенсионного фонда в г. Киеве прекратят работу с 1 июня.

