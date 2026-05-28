В ВСУ обновили базовую подготовку новобранцев — призывников будут обучать в современных боевых условиях

В учебных центрах Сухопутных войск новобранцев начали обучать сбивать FPV-дроны и действовать в небольших группах.

В шести учебных центрах Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины внедрили обновленный стандарт базовой общевойсковой подготовки (БЗВП). Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Новую программу БЗВП разработали на основе опыта 151-го учебного центра. Изменения должны дополнить действующую систему подготовки с учетом потребностей адаптации к условиям современной войны.

Продолжительность обучения осталась неизменной — рекруты проходят подготовку в течение 51 суток. В то же время изменилась логика преподавания. Обучение построено по принципу «от простого к сложному», а ключевые навыки курсанты ежедневно отрабатывают до автоматизма.

В Минобороны отметили, что упражнения по огневой подготовке теперь повторяются с постепенным усложнением, а тактическая подготовка сфокусирована на действиях в составе малых тактических групп.

Также в программе увеличили объем тактической догоспитальной подготовки — дополнительно ввели 12 учебных часов благодаря оптимизации устаревших упражнений.

Отдельное внимание уделили противодействию малым дронам. В частности, рекруты отрабатывают поражение FPV-дронов с помощью систем «лазертаг» с двусторонней имитацией огня.

Еще одним нововведением стало наставничество. За каждым взводом закреплены командир и инструктор, к которым курсанты могут обращаться по любым вопросам.

Кроме того, в Сухопутных войсках ввели допрофессиональную подготовку. На углубленном курсе индивидуальной подготовки новобранцы могут добровольно осваивать отдельные специальности, востребованные на фронте:

стрелок-оператор;

стрелок-спасатель;

командир малой тактической группы.

Допрофессиональную подготовку будут проходить не все рекруты, а только те, кто продемонстрировал высокие результаты, мотивацию к обучению и успешно прошел предварительный отбор.

