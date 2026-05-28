  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Верховный Суд разъяснил порядок частичного и полного приостановления исполнительных действий по делу Укрэнерго

09:24, 28 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ВС подчеркнул, что ЕСПЧ в своей практике последовательно указывает на то, что неисполнение органами государственной власти судебного решения в течение длительного времени лишает положения статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод их эффективности.
Верховный Суд разъяснил порядок частичного и полного приостановления исполнительных действий по делу Укрэнерго
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Частное акционерное общество «Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» обратилось в суд с жалобой на постановление главного государственного исполнителя Отдела государственной исполнительной службы в городе Луцке Львовского межрегионального управления Министерства юстиции Украины о приостановлении совершения исполнительных действий. Общество просило признать оспариваемое постановление неправомерным и отменить его. Обосновывало требование тем, что государственный исполнитель полностью приостановил взыскание по судебному приказу, хотя ограничения НКРЭКУ касались лишь части суммы, следствием такого приостановления стала утрата возможности вернуть значительные средства.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Спор возник из-за различного толкования пункта 10-5 раздела XIII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «Об исполнительном производстве», норма которого ограничивает взыскание инфляционных потерь и 3% годовых по денежным обязательствам субъектов хозяйствования, возникшим в период с 24.02.2022 по 01.09.2024 года (период военного положения). Закон не содержит прямого механизма «частичного» приостановления исполнительных действий, соответственно, если судебное решение содержало требования о взыскании начислений за указанный военный период, исполнители приостанавливали производство в целом, независимо от того, какую долю от общего долга составляли эти суммы. Именно такой позицией руководствовался государственный исполнитель, приостановив взыскание всей суммы задолженности оспариваемым постановлением, хотя на официальном сайте НКРЭКУ была опубликована информация лишь относительно части удовлетворенных требований (проценты и инфляционные потери).

Верховный Суд разграничил понятия «приостановление исполнительного производства в целом» (которое регламентируется ст. 38 Закона) и «приостановление совершения исполнительных действий и мер принудительного исполнения». При этом суд применил судебную практику относительно возможности отделения исполнителем в исполнительном производстве сумм задолженности, в отношении взыскания которых имеются основания для приостановления совершения исполнительных действий, и других сумм, подлежащих взысканию, в частности, сумм судебных расходов (постановления Верховного Суда от 24.04.2018 по делу № 922/2133/16 и от 12.01.2026 по делу № 927/221/25). В таком случае государственным исполнителем не осуществляется самостоятельная оценка того, на какую часть взыскания сумм индекса инфляции и 3 % годовых по денежным обязательствам в исполнительном производстве распространяется пункт 10-5 раздела XIII Заключительных и переходных положений Закона Украины «Об исполнительном производстве», поскольку указанные суммы уже определены НКРЭКУ, являются общедоступными и содержатся на официальном сайте НКРЭКУ в Приложении №1 «Расчет 3% годовых и инфляционных потерь (в связи с просрочкой оплаты ООО «Волыньэлектросбыт» по договору о предоставлении услуг по передаче электрической энергии от 01.01.2024 №0136-02024 за июль-август 2024 года)».

Также Верховный Суд подчеркнул, что Европейский суд по правам человека в своей практике последовательно указывает на то, что неисполнение органами государственной власти судебного решения в течение длительного времени лишает положения статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее — Конвенция) их эффективности, в связи с чем констатирует в таких случаях нарушение статьи 6 Конвенции (решение от 29 июня 2004 года по делу «Войтенко против Украины», №18966/02, решение от 4 октября 2005 года по делу «Головин против Украины», №3216/02 и др.).

С полным текстом постановления Кассационного хозяйственного суда от 19.05.2026 по делу № 903/397/25 можно ознакомиться по ссылке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Верховный Суд решение суда судебная практика Укрэнерго

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги
Публикации
Семьи погибших военных вынуждены через суд доказывать проживание одной семьей: какие проблемы возникают

После гибели военнослужащего украинцы всё чаще вынуждены через суд доказывать право считаться членом его семьи и получить положенные выплаты.

ТЦК требуют от бизнеса подавать отчет о транспорте даже при его отсутствии: риск штрафа в 60 тысяч гривен

Предприятия в Украине могут получать значительные штрафы от ТЦК даже в случаях, когда фактически не имеют ни транспорта, ни работников, а иногда — почти не ведут деятельность.

ДТП перед разводом: кто платит за разбитое совместное авто

Справедлив ли раздел стоимости авто поровну, если один из супругов его повредил.

Конфликт между родителями не может лишать ребенка права на общение с отцом — Верховный Суд

ВС отметил, что эмоционально напряжённые отношения между бывшими супругами и нежелание ребёнка общаться с одним из родителей сами по себе не являются основанием для ограничения такого общения.

ГНС исключила ФЛП из реестра плательщиков единого налога: Верховный Суд поставил решение на паузу

Может ли налоговая служба перевести бизнес со упрощенной на общую систему, начислив 18% НДФЛ и 20% НДС за прошлые периоды

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]