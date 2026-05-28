Верховный Суд разъяснил порядок частичного и полного приостановления исполнительных действий по делу Укрэнерго

Частное акционерное общество «Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» обратилось в суд с жалобой на постановление главного государственного исполнителя Отдела государственной исполнительной службы в городе Луцке Львовского межрегионального управления Министерства юстиции Украины о приостановлении совершения исполнительных действий. Общество просило признать оспариваемое постановление неправомерным и отменить его. Обосновывало требование тем, что государственный исполнитель полностью приостановил взыскание по судебному приказу, хотя ограничения НКРЭКУ касались лишь части суммы, следствием такого приостановления стала утрата возможности вернуть значительные средства.

Спор возник из-за различного толкования пункта 10-5 раздела XIII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «Об исполнительном производстве», норма которого ограничивает взыскание инфляционных потерь и 3% годовых по денежным обязательствам субъектов хозяйствования, возникшим в период с 24.02.2022 по 01.09.2024 года (период военного положения). Закон не содержит прямого механизма «частичного» приостановления исполнительных действий, соответственно, если судебное решение содержало требования о взыскании начислений за указанный военный период, исполнители приостанавливали производство в целом, независимо от того, какую долю от общего долга составляли эти суммы. Именно такой позицией руководствовался государственный исполнитель, приостановив взыскание всей суммы задолженности оспариваемым постановлением, хотя на официальном сайте НКРЭКУ была опубликована информация лишь относительно части удовлетворенных требований (проценты и инфляционные потери).

Верховный Суд разграничил понятия «приостановление исполнительного производства в целом» (которое регламентируется ст. 38 Закона) и «приостановление совершения исполнительных действий и мер принудительного исполнения». При этом суд применил судебную практику относительно возможности отделения исполнителем в исполнительном производстве сумм задолженности, в отношении взыскания которых имеются основания для приостановления совершения исполнительных действий, и других сумм, подлежащих взысканию, в частности, сумм судебных расходов (постановления Верховного Суда от 24.04.2018 по делу № 922/2133/16 и от 12.01.2026 по делу № 927/221/25). В таком случае государственным исполнителем не осуществляется самостоятельная оценка того, на какую часть взыскания сумм индекса инфляции и 3 % годовых по денежным обязательствам в исполнительном производстве распространяется пункт 10-5 раздела XIII Заключительных и переходных положений Закона Украины «Об исполнительном производстве», поскольку указанные суммы уже определены НКРЭКУ, являются общедоступными и содержатся на официальном сайте НКРЭКУ в Приложении №1 «Расчет 3% годовых и инфляционных потерь (в связи с просрочкой оплаты ООО «Волыньэлектросбыт» по договору о предоставлении услуг по передаче электрической энергии от 01.01.2024 №0136-02024 за июль-август 2024 года)».

Также Верховный Суд подчеркнул, что Европейский суд по правам человека в своей практике последовательно указывает на то, что неисполнение органами государственной власти судебного решения в течение длительного времени лишает положения статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее — Конвенция) их эффективности, в связи с чем констатирует в таких случаях нарушение статьи 6 Конвенции (решение от 29 июня 2004 года по делу «Войтенко против Украины», №18966/02, решение от 4 октября 2005 года по делу «Головин против Украины», №3216/02 и др.).

С полным текстом постановления Кассационного хозяйственного суда от 19.05.2026 по делу № 903/397/25 можно ознакомиться по ссылке.

