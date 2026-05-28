В МИД опровергли сообщения о выезде посольства США из Киева
10:18, 28 мая 2026
Информация о выезде посольства США не соответствует действительности, сообщил Георгий Тихий.
Спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил журналистам, что информация о якобы оставлении Киева посольством США не соответствует действительности.
«Информация о выезде посольства США не соответствует действительности», — подчеркнул спикер МИД.
Ранее в медиа распространили заявление главного дипломата ЕС Каи Каллас, которая сообщила, что после угроз РФ нанести удары по Киеву все европейские посольства остались в столице, тогда как американское якобы выехало.
После этого в МИД Украины заявили, что такая информация не соответствует действительности.
