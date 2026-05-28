Техосмотр и сертификацию для электросамокатов вводить не будут — рассматривают только вариант со штрафами

Электросамокаты всё чаще фигурируют в ДТП, однако системного технического контроля для них пока нет.

В Украине растёт не только популярность электросамокатов и другого персонального лёгкого электротранспорта, но и количество дорожно-транспортных происшествий с их участием. В частности, в материале «Судебно-юридической газеты» поднимался вопрос введения для электросамокатов технического контроля — по аналогии с автомобилями. Речь идёт о возможной сертификации при продаже или техосмотре в процессе эксплуатации.

Однако в ближайшей перспективе электротранспорт не получит статус полноценных колёсных транспортных средств в техническом понимании и не подлежит ни классификации, ни обязательной сертификации. Такой ответ «Судебно-юридической газете» предоставили в Министерстве развития громад и территорий Украины.

В свою очередь в министерстве отметили, что в Верховной Раде готовится ко второму чтению законопроект №3023, который впервые на уровне закона должен урегулировать статус персонального лёгкого электротранспорта и его пользователей. Законопроект предусматривает внесение изменений в Закон Украины «О дорожном движении». В частности, вводится понятие — «пользователи персонального лёгкого электротранспорта». Речь идёт о лицах, которые передвигаются на одно-, двух- или трёхколёсных электрических средствах, за исключением инвалидных колясок и электровелосипедов.

Пользователям электротранспорта разрешат движение по велосипедным дорожкам, а при их отсутствии — по обочине или краю проезжей части дороги. Движение должно осуществляться по направлению общего транспортного потока. Для этой категории вводится ряд обязанностей, аналогичных участникам дорожного движения. Среди них — использование технически исправного транспорта, наличие светоотражающих элементов, обязательное использование фонаря в тёмное время суток, запрет на использование телефона во время движения и управление в состоянии опьянения. Также предусматривается запрет перевозки пассажиров, если это прямо не предусмотрено конструкцией устройства.

Кроме того, расширяется действие норм административной ответственности: в случае нарушения правил движения для этой категории пользователей предлагается приравнять ответственность к той, которая уже действует для велосипедистов и пешеходов в соответствующих статьях КУоАП.

Следует отметить, что законопроект №3023 был зарегистрирован в парламенте ещё в 2020 году и с тех пор находится в законодательном процессе. В сентябре 2020 года он был принят за основу.

Однако длительное пребывание документа без окончательного принятия создаёт впечатление, что он фактически «залежался» в парламенте. На этом фоне отсутствуют действенные комплексные механизмы регулирования безопасности движения электросамокатов и другого персонального электротранспорта, количество которых на дорогах растёт.

Проблема усугубляется и тем, что пользователи таких средств часто пренебрегают действующими правилами дорожного движения, что в свою очередь приводит к повышению риска дорожно-транспортных происшествий с их участием. Только в 2025 году в Украине было зафиксировано 845 ДТП с участием такого транспорта. В этих авариях погибли 19 человек, ещё 912 получили травмы.

Добавим, что после публикации материала «Судебно-юридической газеты» о возможном введении сертификации электротранспорта на сайте Кабинета Министров Украины была зарегистрирована петиция об обязательной сертификации электросамокатов и внедрении курсов для их пользователей. Это свидетельствует о росте общественного интереса к данной теме и поиске путей её урегулирования.

В то же время украинская судебная практика, опираясь на подходы Верховного Суда, всё чаще рассматривает использование электросамокатов как транспорт с повышенной опасностью.

Так, по делу №522/21504/25 Одесский апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции, которым водителя электросамоката оштрафовали на 17 000 грн и лишили права управления транспортными средствами сроком на 1 год. Установлено, что гражданин управлял прокатным электросамокатом Jet в состоянии алкогольного опьянения.

Суд отметил, что электросамокат является транспортным средством независимо от мощности двигателя, а требование о запрете управления в состоянии опьянения распространяется на всех участников дорожного движения.

В другом деле №295/18660/25 рассматривался гражданский иск о возмещении ущерба, причинённого в результате ДТП между электросамокатом Jet и автомобилем Nissan Leaf. Водитель электросамоката, пересекая пешеходный переход, допустил столкновение с автомобилем.

Богунский районный суд города Житомира признал использование электросамоката деятельностью, создающей источник повышенной опасности. В результате с водителя самоката в пользу владельца автомобиля было взыскано 23 000 грн материального ущерба и 3 000 грн морального ущерба.

