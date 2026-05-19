Электросамокаты опередили законодательство: почему ответственность за ДТП несут пользователи, а не прокатные сервисы

Пока сервисы проката считают прибыль, украинские суды выносят приговоры водителям электросамокатов, назначая реальные условные сроки и сотни тысяч гривен штрафов за сбивание пешеходов.

Фото: Theo Lonic / Unsplash

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Электросамокаты быстро стали частью городского транспорта в крупных городах Украины. Однако вместе с популярностью прокатных сервисов растет количество аварий и травм. Каждый день тысячи людей берут в прокат «игрушку» — легко, быстро и дешево. Но за этим удобством скрывается законодательная неурегулированность и отсутствие ответственности.

Движение по тротуарам на высокой скорости, игнорирование правил подростками и столкновения с пешеходами — реальность, которая приводит к тяжелым травмам и даже смертям. В таких случаях возникает вопрос ответственности. Фактически такую ответственность несет водитель электросамоката. Но остается вопрос роли сервисов проката, которые предоставляют пользователям этот транспорт и фактически вводят его в оборот на городских улицах.

Для сравнения — ситуация с прокатом автомобилей. В отличие от автопроката, где действует жесткий контроль возраста, водительского стажа и обязательное страхование (ОСАГО/КАСКО), рынок электросамокатов остается в серой зоне. Несмотря на формальные ограничения в приложениях, подростки легко обходят верификацию через аккаунты родителей. Страховое покрытие перед третьими лицами у прокатных компаний часто минимальное или отсутствует, поэтому все финансовое и юридическое бремя ложится на пользователя.

В результате во многих инцидентах основное бремя ответственности возлагается на пользователя электросамоката, тогда как роль сервисов проката в системе возмещения вреда остается ограниченной. Бизнес зарабатывает на каждой поездке, а за последствия отвечает преимущественно пользователь или потерпевший.

Судебная практика

«Судебно-юридическая газета» уже обращала внимание на проблему передвижения пользователей электросамокатов по пешеходным зонам на высокой скорости и анализировала последнюю судебную практику. Напомним, что Верховный Суд 15 марта 2023 года в деле № 127/5920/22 установил, что использование электросамоката является деятельностью, создающей повышенную опасность, поскольку он приводится в движение двигателем. А лица, управляющие такими транспортными средствами как электросамокаты, электроскутеры, электровелосипеды, гироскутеры, являются водителями и обязаны соблюдать Правила дорожного движения.

Украинская судебная практика, опираясь на выводы Верховного Суда, все чаще признает использование электросамоката деятельностью, создающей повышенную опасность.

В деле № 522/21504/25 Одесский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, который наложил штраф в размере 17 000 грн на водителя электросамоката и лишил его права управления транспортными средствами на 1 год. Гражданин управлял прокатных электросамокатом Jet в состоянии алкогольного опьянения. Апелляционный суд отметил, что электросамокат является транспортным средством независимо от мощности двигателя, а обязанность водителя не употреблять алкоголь распространяется на всех участников дорожного движения.

В деле № 295/18660/25 рассматривался гражданский иск о возмещении вреда после ДТП между электросамокатом Jet и автомобилем Nissan Leaf. Водитель самоката пересекал пешеходный переход и столкнулся с авто. Богунский районный суд города Житомир признал деятельность с использованием электросамоката источником повышенной опасности. С водителя самоката в пользу владельца авто взыскано 23 000 грн имущественного вреда (ремонт авто) и 3 000 грн морального вреда.

Дело № 758/6895/25. Киевский апелляционный суд отменил штраф и закрыл производство. Ключевым аргументом стало то, что полиция не зафиксировала сам факт управления — на видео лица просто шли рядом с самокатом. Дополнительным доказательством стал ответ от сервиса проката, согласно которому в это время поездка через приложение не осуществлялась.

Дело № 753/15784/25. Иск о возмещении вреда, причиненного смертью пешехода. Водитель на частном самокате Xiaomi M365pro сбил человека на тротуаре, от полученных травм потерпевший скончался в больнице. Ранее водитель был осужден по уголовной статье 291 УК Украины к 5 годам лишения свободы (условно). В гражданском деле суд постановил взыскать с виновника 200 000 грн морального вреда и 120 930 грн расходов на погребение и памятник.

Международная судебная практика

Суды во Франции и Испании постепенно формируют практику относительно ответственности за вред, причиненный электросамокатами.

В во Франции предметом судебных разбирательств стали иски пешеходов против операторов проката самокатов Lime и Dott из-за травм, вызванных неправильной парковкой транспортных средств. Французские суды в основном возлагают ответственность на водителей самокатов. В то же время они допускают возможность привлечения к ответственности и сервисов проката, если доказано нарушение правил технического обслуживания или ненадлежащее размещение самокатов на улицах.

Резонансным стал случай гибели пешехода в 2021 году, после которого в Париже был проведен общественный референдум. В результате город полностью запретил аренду электросамокатов с 2023 года.

Подобные дела рассматривались и в Испании. В частности:

Решение № 8/2004 суда Juzgado de lo Mercantil (Бургос): родители 14-летнего подростка, который на самокате сбил пешехода на тротуаре, признаны солидарно ответственными за причиненный вред.

суда Juzgado de lo Mercantil (Бургос): родители 14-летнего подростка, который на самокате сбил пешехода на тротуаре, признаны солидарно ответственными за причиненный вред. Решение № 191/2020 (Малага): суд подтвердил ответственность родителей двух несовершеннолетних, которые ехали на одном самокате (что запрещено) и сбили женщину во время спуска.

(Малага): суд подтвердил ответственность родителей двух несовершеннолетних, которые ехали на одном самокате (что запрещено) и сбили женщину во время спуска. Решение № 425/2018 (Мадрид): суд обязал страховую компанию выплатить компенсацию пешеходу, которого сбил водитель самоката, принадлежавшего прокатной компании, поскольку ее гражданская ответственность была застрахована.

В целом судебная практика свидетельствует, что в большинстве случаев ответственность за вред несет непосредственно водитель самоката. В то же время суды все чаще рассматривают электросамокаты как источник повышенной опасности, что может предусматривать обязанность возмещения вреда независимо от наличия страхового полиса у сервиса проката.

Проблема отсутствия ответственности сервисов проката в Украине лежит в плоскости несовершенного законодательства, которое позволяет операторам получать прибыль от деятельности с повышенной опасностью, полностью делегируя все риски, как юридические так и финансовые, конечному потребителю.

Пока в КУоАП и ПДД не появятся нормы о солидарной ответственности собственника транспортного средства за отсутствие страхования или ненадлежащее техническое состояние, операторы будут избегать участия в судебных процессах.

Водители должны осознавать, что статус самоката как развлечения заканчивается там, где начинается ст. 291 УК Украины относительно нарушения действующих на транспорте правил, что может привести к реальным срокам заключения.

«Судебно-юридическая газета» продолжает следить за развитием событий в этой сфере. Весной 2023 года вступили в силу изменения в Закон Украины «О дорожном движении», которые наконец вывели электросамокаты из правовой серой зоны, официально признав их легкими персональными транспортными средствами. Это дало судам четкую опору для признания их источником повышенной опасности. Однако этот шаг урегулировал только статус самого устройства, но никак не бизнес-модель шеринга. Старый законопроект № 3023, который годами лежал в парламенте, фактически потерял свою первую редакционную актуальность. Сегодня законодатель должен разрабатывать абсолютно новые, адаптированные к реалиям 2026 года нормы, которые бы регулировали именно коммерческий прокат.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.