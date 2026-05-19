Неосторожный разговор может стоить должностным лицам 2550 гривен: какие данные запрещено разглашать

За разглашение служебных данных о проверках, жалобах и обращениях должностным лицам может грозить штраф.

Публичным служащим напомнили об обязанности соблюдать правила этического поведения, не использовать служебное положение в частных интересах и обеспечивать защиту информации с ограниченным доступом. Соответствующие требования предусмотрены Законом Украины «О предотвращении коррупции».

Одной из ключевых обязанностей лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, является неразглашение служебной информации и недопущение ее использования в собственных интересах или в интересах других лиц.

В соответствии со статьей 43 Закона Украины «О предотвращении коррупции», лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления, не имеют права разглашать или использовать иным способом конфиденциальную и другую информацию с ограниченным доступом, ставшую им известной в связи с выполнением служебных полномочий и профессиональных обязанностей, кроме случаев, установленных законом.

Кроме того, статья 22 Закона запрещает использовать служебное положение и связанные с ним возможности с целью получения неправомерной выгоды для себя или других лиц.

Среди возможных нарушений — случаи, когда должностное лицо во время неформального общения сообщает третьим лицам информацию с ограниченным доступом, фактически используя служебное положение в интересах отдельных лиц или субъектов хозяйствования.

Среди примеров такой информации:

ориентировочные графики и планы проведения мероприятий государственного надзора (контроля) и внеплановых проверок;

факты поступления и содержание обращений или жалоб;

информация относительно конкретных субъектов хозяйствования.

Такие действия могут содержать признаки правонарушения, связанного с коррупцией.

За незаконное разглашение или использование служебной информации предусмотрена административная ответственность по статье 172-8 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Санкция статьи предусматривает наложение штрафа на должностных лиц в размере от 100 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан — от 1 700 до 2 550 гривен.

В Госпродпотребслужбе подчеркивают, что служебная информация сохраняет статус информации с ограниченным доступом независимо от рабочего времени или графика работника, а ее защита и правомерное использование являются прямой обязанностью каждого публичного служащего.

