Неосторожный разговор может стоить должностным лицам 2550 гривен: какие данные запрещено разглашать
Публичным служащим напомнили об обязанности соблюдать правила этического поведения, не использовать служебное положение в частных интересах и обеспечивать защиту информации с ограниченным доступом. Соответствующие требования предусмотрены Законом Украины «О предотвращении коррупции».
Одной из ключевых обязанностей лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, является неразглашение служебной информации и недопущение ее использования в собственных интересах или в интересах других лиц.
В соответствии со статьей 43 Закона Украины «О предотвращении коррупции», лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления, не имеют права разглашать или использовать иным способом конфиденциальную и другую информацию с ограниченным доступом, ставшую им известной в связи с выполнением служебных полномочий и профессиональных обязанностей, кроме случаев, установленных законом.
Кроме того, статья 22 Закона запрещает использовать служебное положение и связанные с ним возможности с целью получения неправомерной выгоды для себя или других лиц.
Среди возможных нарушений — случаи, когда должностное лицо во время неформального общения сообщает третьим лицам информацию с ограниченным доступом, фактически используя служебное положение в интересах отдельных лиц или субъектов хозяйствования.
Среди примеров такой информации:
- ориентировочные графики и планы проведения мероприятий государственного надзора (контроля) и внеплановых проверок;
- факты поступления и содержание обращений или жалоб;
- информация относительно конкретных субъектов хозяйствования.
Такие действия могут содержать признаки правонарушения, связанного с коррупцией.
За незаконное разглашение или использование служебной информации предусмотрена административная ответственность по статье 172-8 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Санкция статьи предусматривает наложение штрафа на должностных лиц в размере от 100 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан — от 1 700 до 2 550 гривен.
В Госпродпотребслужбе подчеркивают, что служебная информация сохраняет статус информации с ограниченным доступом независимо от рабочего времени или графика работника, а ее защита и правомерное использование являются прямой обязанностью каждого публичного служащего.
