  1. В Украине

Неосторожный разговор может стоить должностным лицам 2550 гривен: какие данные запрещено разглашать

09:06, 19 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
За разглашение служебных данных о проверках, жалобах и обращениях должностным лицам может грозить штраф.
Неосторожный разговор может стоить должностным лицам 2550 гривен: какие данные запрещено разглашать
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Публичным служащим напомнили об обязанности соблюдать правила этического поведения, не использовать служебное положение в частных интересах и обеспечивать защиту информации с ограниченным доступом. Соответствующие требования предусмотрены Законом Украины «О предотвращении коррупции».

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Одной из ключевых обязанностей лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, является неразглашение служебной информации и недопущение ее использования в собственных интересах или в интересах других лиц.

В соответствии со статьей 43 Закона Украины «О предотвращении коррупции», лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления, не имеют права разглашать или использовать иным способом конфиденциальную и другую информацию с ограниченным доступом, ставшую им известной в связи с выполнением служебных полномочий и профессиональных обязанностей, кроме случаев, установленных законом.

Кроме того, статья 22 Закона запрещает использовать служебное положение и связанные с ним возможности с целью получения неправомерной выгоды для себя или других лиц.

Среди возможных нарушений — случаи, когда должностное лицо во время неформального общения сообщает третьим лицам информацию с ограниченным доступом, фактически используя служебное положение в интересах отдельных лиц или субъектов хозяйствования.

Среди примеров такой информации:

  • ориентировочные графики и планы проведения мероприятий государственного надзора (контроля) и внеплановых проверок;
  • факты поступления и содержание обращений или жалоб;
  • информация относительно конкретных субъектов хозяйствования.

Такие действия могут содержать признаки правонарушения, связанного с коррупцией.

За незаконное разглашение или использование служебной информации предусмотрена административная ответственность по статье 172-8 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Санкция статьи предусматривает наложение штрафа на должностных лиц в размере от 100 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан — от 1 700 до 2 550 гривен.

В Госпродпотребслужбе подчеркивают, что служебная информация сохраняет статус информации с ограниченным доступом независимо от рабочего времени или графика работника, а ее защита и правомерное использование являются прямой обязанностью каждого публичного служащего.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

штраф / штрафы

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Украинцам грозит штраф от налоговой за поступления на личные карты: когда вы под прицелом ГНС

Вопрос налогообложения переводов между банковскими картами зависит не от факта транзакции, а от того, признаются ли полученные средства доходом физического лица.

Нотариусы не могут принимать е-карту плательщика налогов из Дії, несмотря на её внедрение: цифровая процедура до сих пор не урегулирована

Несмотря на цифровизацию госуслуг, использование е-карты плательщика налогов при нотариальных действиях до сих пор вызывает вопросы из-за несогласованности законодательства.

Под угрозой блокировки счета: ФОПов ограничат лимитом в 400 тысяч гривен

Борьба с теневыми схемами в банковской системе выливается в новые ограничения для предпринимателей: Меморандум вводит лимиты и усиливает контроль за операциями ФОП.

В Хмельницкой области врач оформила младенца на другую женщину: Верховный Суд признал это торговлей людьми

ВС отметил, что для квалификации торговли людьми в форме незаконной сделки в отношении ребенка цель эксплуатации не является обязательным признаком состава преступления.

ВККС отложила рассмотрение кандидатуры Андрея Лазара в апелляционный суд после вопросов о имуществе и недвижимости

Судьи Виктория Корецькая и Наталья Ефименко подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]