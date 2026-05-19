  1. В Україні

Необережна розмова може коштувати посадовцям 2550 гривень: які дані заборонено розголошувати

09:06, 19 травня 2026
За розголошення службових даних про перевірки, скарги та звернення посадовцям може загрожувати штраф.
Публічним службовцям нагадали про обов’язок дотримуватися правил етичної поведінки, не використовувати службове становище у приватних інтересах та забезпечувати захист інформації з обмеженим доступом. Відповідні вимоги передбачені Законом України «Про запобігання корупції».

Одним із ключових обов’язків осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, є нерозголошення службової інформації та недопущення її використання у власних інтересах чи в інтересах інших осіб.

Відповідно до статті 43 Закону України «Про запобігання корупції», особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, не мають права розголошувати або використовувати в інший спосіб конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, яка стала їм відома у зв’язку з виконанням службових повноважень та професійних обов’язків, крім випадків, установлених законом.

Крім того, стаття 22 Закону забороняє використовувати службове становище та пов’язані з ним можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб.

Серед можливих порушень — випадки, коли посадова особа під час неформального спілкування повідомляє третім особам інформацію з обмеженим доступом, фактично використовуючи службове становище в інтересах окремих осіб або суб’єктів господарювання.

Серед прикладів такої інформації:

  • орієнтовні графіки та плани проведення заходів державного нагляду (контролю) і позапланових перевірок;
  • факти надходження та зміст звернень або скарг;
  • інформація щодо конкретних суб’єктів господарювання.

Такі дії можуть містити ознаки правопорушення, пов’язаного з корупцією.

За незаконне розголошення або використання службової інформації передбачена адміністративна відповідальність за статтею 172-8 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Санкція статті передбачає накладення штрафу на посадових осіб у розмірі від 100 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — від 1 700 до 2 550 гривень.

У Держпродспоживслужбі підкреслюють, що службова інформація зберігає статус інформації з обмеженим доступом незалежно від робочого часу чи графіка працівника, а її захист і правомірне використання є прямим обов’язком кожного публічного службовця.

Стрічка новин

