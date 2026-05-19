  1. В Україні

Чи знижуватимуть мобілізаційний вік в Україні: в Офісі Президента дали відповідь

08:48, 19 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Рішення щодо мобілізаційного віку залежатимуть від ситуації на фронті.
Чи знижуватимуть мобілізаційний вік в Україні: в Офісі Президента дали відповідь
Фото: Vera_Petrunina/depositphotos
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні наразі не розглядають питання зниження мобілізаційного віку. Водночас остаточні рішення у майбутньому залежатимуть від розвитку ситуації на фронті та безпекових викликів. Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За його словами, нині питання щодо зниження мобілізаційного віку не перебуває на порядку денному.

Водночас він висловив припущення, що Росія після виборів до Державної думи, які заплановані на 18 вересня, може оголосити загальну мобілізацію.

Окремо Паліса прокоментував ситуацію з боку Білорусі. За його словами, Україна й надалі розглядає територію цієї держави як потенційну загрозу через союзницькі відносини Мінська та Москви.

«Поки там буде лояльний до Путіна режим, ми завжди будемо розглядати Білорусь як загрозу», — заявив він в інтерв'ю ведучій 24 Каналу.

Також у парламенті обговорюють можливість зміни правил виїзду за кордон для чоловіків віком 18–22 років. За словами народного депутата, молодим чоловікам можуть дозволити виїзд після проходження базової загальновійськової підготовки. Водночас він заявив, що наразі у Верховній Раді немає політичної волі для зниження мобілізаційного віку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

офіс президента мобілізація військовозобов'язаний

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Електросамокати випередили закон: чому відповідальність за ДТП несуть користувачі, а не сервіси прокату

Поки водії самокатів відповідають за порушення, сервіси прокату заробляють на них гроші, але майже не відповідають за ризики.

Українцям загрожує штраф від податкової за надходження на особисті картки: коли ви під прицілом ДПС

Питання оподаткування переказів між банківськими картками залежить не від факту транзакції, а від того, чи визнаються отримані кошти доходом фізичної особи.

Нотаріуси не можуть приймати е-картку платника податків з Дії, попри її запровадження: цифрова процедура досі не врегульована

Попри цифровізацію держпослуг, використання е-картки платника податків у нотаріальних діях досі викликає питання через неузгодженість законодавства.

Під загрозою блокування рахунку: ФОПів обмежать лімітом у 400 тисяч гривень

Боротьба з тіньовими схемами в банківській системі виливається у нові обмеження для підприємців: Меморандум вводить ліміти і посилює контроль за операціями ФОП.

На Хмельниччині лікарка оформила немовля на іншу жінку: Верховний Суд визнав це торгівлею людьми

ВС зазначив, що для кваліфікації торгівлі людьми у формі незаконної угоди щодо дитини мета експлуатації не є обов’язковою ознакою складу злочину.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]