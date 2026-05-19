Чи знижуватимуть мобілізаційний вік в Україні: в Офісі Президента дали відповідь

Рішення щодо мобілізаційного віку залежатимуть від ситуації на фронті.

В Україні наразі не розглядають питання зниження мобілізаційного віку. Водночас остаточні рішення у майбутньому залежатимуть від розвитку ситуації на фронті та безпекових викликів. Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса.

За його словами, нині питання щодо зниження мобілізаційного віку не перебуває на порядку денному.

Водночас він висловив припущення, що Росія після виборів до Державної думи, які заплановані на 18 вересня, може оголосити загальну мобілізацію.

Окремо Паліса прокоментував ситуацію з боку Білорусі. За його словами, Україна й надалі розглядає територію цієї держави як потенційну загрозу через союзницькі відносини Мінська та Москви.

«Поки там буде лояльний до Путіна режим, ми завжди будемо розглядати Білорусь як загрозу», — заявив він в інтерв'ю ведучій 24 Каналу.

Також у парламенті обговорюють можливість зміни правил виїзду за кордон для чоловіків віком 18–22 років. За словами народного депутата, молодим чоловікам можуть дозволити виїзд після проходження базової загальновійськової підготовки. Водночас він заявив, що наразі у Верховній Раді немає політичної волі для зниження мобілізаційного віку.

